Teleriscaldamento. Acinque rinvia i lavori in via Sassi per maltempo

LECCO — Il maltempo continua a ostacolare il calendario dei lavori per la posa del teleriscaldamento a Lecco. In via Sassi a Lecco, l’intervento previsto nella notte tra il 6 e il 7 maggio è stato rinviato a causa delle condizioni meteo avverse.

Lo ha comunicato Acinque Spa, spiegando che “causa perdurare del maltempo, non si potrà procedere con le attività lavorative previste su via Sassi nella notte fra 6 e 7 maggio”. Salvo ulteriori imprevisti meteorologici, gli operai torneranno al lavoro nelle due notti successive, ossia tra il 7 e l’8 maggio e tra l’8 e il 9.

La chiusura notturna della strada, necessaria per portare avanti il cantiere in sicurezza, riguarderà il tratto compreso tra il civico 4/a e piazza Diaz. L’interruzione sarà in vigore dalle ore 21.00 alle ore 05.30, una fascia oraria scelta per limitare l’impatto sul traffico cittadino e ridurre i disagi per residenti e pendolari.

Per chi avesse bisogno di chiarimenti o volesse restare aggiornato sullo stato dei lavori in città, sono attivi diversi canali informativi: il numero verde 800.077.464, la casella email info@acinqueenergygreenway.it e il sito ufficiale acinquecalore.it.