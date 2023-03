Teleriscaldamento: cantieri in via Belfiore, la viabilità va in crisi

I lavori sono iniziati lunedì e dureranno due mesi

Traffico in tilt lungo via Belfiore e via Lamarmora, code anche in Corso Promessi Sposi

LECCO – Sono cominciati lunedì, 20 marzo, i lavori per la costruzione della rete di teleriscaldamento in via Belfiore. Due i cantieri istituiti lungo la direttrice, uno all’incrocio con via Achille Grandi e un altro nel tratto più basso, all’altezza dell’istituto Fiocchi. Cantieri che stanno penalizzando fortemente la viabilità della zona. La brutta notizia è che i lavori dureranno all’incirca due mesi.

Nel dettaglio è stato istituito il senso unico su via Belfiore verso via dell’Eremo tra via Achille Grandi e i civici 72-80 fino al 22 aprile, e senso alternato tra via Risorgimento e via Grandi fino al 14 maggio.

Le conseguenze sul piano viabilistico non hanno tardato a farsi sentire, con il traffico paralizzato non solo lungo via Belfiore ma anche nelle vie limitrofe. Anche questa mattina, mercoledì, lunghi incolonnamenti si sono creati nella parte alta di via Belfiore verso via dell’Eremo e lungo via Lamarmora. Code anche in via Promessi Sposi.

Una situazione con cui i lecchesi dovranno convivere per circa due mesi: il termine dei lavori per il cantiere nel tratto basso della via è infatti previsto per il 14 di maggio. Il cantiere invece nel tratto più alto, quello più penalizzante, insisterà per un mese, fino al 22 aprile.