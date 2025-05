LECCO – Si comunica che, causa meteo fortemente avverso, non si potrà procedere con le attività lavorative previste su via Sassi nella notte fra il 5 e il 6 maggio. In funzione delle condizioni meteo, seguiranno aggiornamenti sul successivo programma lavori lungo la via.

