Teleriscaldamento, conclusi i lavori tra via Parini e via Ongania. Rete in servizio

Ripristinata la viabilità ordinaria

Dal 15 ottobre, con l’avvio della stagione termica, la rete sarà in servizio per gli utenti collegati

LECCO – Sono terminati venerdì mattina, come da cronoprogramma, i lavori di posa della rete del teleriscaldamento in via Parini e in via Ongania a Lecco dove è stata ripristinata la viabilità ordinaria. Entro fine mese verrà eseguito il ripristino definitivo del manto di usura stradale.

A renderlo noto la società Acinque che sta realizzando l’intervento tramite Acinque Energy Greenway: “Con la conclusione di questo cantiere risultano posati 15 dei 16 chilometri complessivi della rete realizzata da Acinque Energy Greenway, di cui 7 nella città di Lecco – fanno sapere dall’azienda – Il prossimo intervento previsto è l’attraversamento della ferrovia di via Badoni, attualmente in fase di pianificazione, il cui avvio dei lavori è previsto indicativamente per l’ultimo trimestre del 2026”.

“Con l’avvio della stagione termica, previsto il 15 ottobre, la rete di teleriscaldamento di Lecco, Malgrate e Valmadrera sarà ufficialmente in esercizio, a servizio degli utenti che si sono già collegati all’infrastruttura – concludono da Acinque – Riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria saranno possibili grazie all’energia termica recuperata dal termovalorizzatore di Valmadrera e dall’attività industriale del polo Caleotto”.