Teleriscaldamento, da lunedì al via i lavori di ripristino alla rotatoria del ponte Kennedy

Contestualmente intervento di posa di una trentina di metri di doppia tubazione sul versante lecchese

A ottobre avvio della stagione termica con una cinquantina di impianti allacciati alla rete

LECCO – A partire da lunedì 19 ottobre, per circa 20 giorni, i tecnici di Acinque Energy Greenway saranno impegnati in un intervento di posa di una trentina di metri di doppia tubazione della rete di teleriscaldamento in corrispondenza della rotatoria di accesso al ponte Kennedy, sul versante lecchese.

Il cantiere, che comporterà restringimenti di carreggiata con l’istituzione del divieto di svolta a sinistra su via Adda e conseguente obbligo di direzione diritto (direzione ponte Kennedy), consentirà inoltre il ripristino della rotatoria allo stato precedente ai lavori, oltre alla sistemazione delle aree a verde pubblico interessate dall’intervento.

Dal 22 ottobre, data di avvio della stagione termica salvo ulteriori posticipi dati dal clima mite, la rete di teleriscaldamento di Lecco, Malgrate e Valmadrera sarà ufficialmente in esercizio, a servizio della cinquantina di impianti che si sono già collegati all’infrastruttura. Riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria saranno possibili grazie all’energia termica recuperata dal termovalorizzatore di Valmadrera e dall’attività industriale del polo Caleotto.

Ulteriori e specifiche informazioni sono come sempre a disposizione al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e sul sito acinquecalore.it.