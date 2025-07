Teleriscaldamento, da lunedì al via i lavori nel parcheggio di via Nullo

L’aggiornamento di Acinque sul cantiere in città

LECCO – L’aggiornamento dei lavori di posa della rete del teleriscaldamento nella città di Lecco. Sono state ultimate le opere nelle vie Cairoli e Cattaneo.

Dal 14 al 23 luglio, cantiere nel parcheggio di via Nullo, di fronte alla sede della Canottieri.

Nelle settimane successive, a cavallo fra luglio e agosto, le opere interesseranno la pista ciclopedonale di via Nullo e via Raffaello, per poi ricongiungersi alla dorsale di via Leonardo da Vinci.

Ulteriori e specifiche informazioni sono come sempre a disposizione al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e sul sito acinquecalore.it.