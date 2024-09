Teleriscaldamento. Da ottobre il cantiere si sposterà in via Leonardo da Vinci

Continuano le opere su via Resinelli, chiusa al traffico eccetto residenti

In via Besonda Inferiore, nel tratto terminale oltre via Rivolta, chiude il senso di marcia direzione via Fiandra sino alla quarta settimana di settembre

LECCO – Procede la posa della rete del teleriscaldamento nella città di Lecco.

Sono in corso i lavori lungo via Besonda Inferiore dove, nel suo tratto terminale oltre l’intersezione con via Rivolta, si rende necessario chiudere il senso di marcia direzione via Fiandra sino alla quarta settimana di settembre.

Successivamente, da ottobre, la cantierizzazione interesserà via Leonardo da Vinci, poi seguiranno le lavorazioni lungo le vie Caprera, Aspromonte e Trieste.

Continuano le opere su via Resinelli, chiusa al traffico eccetto residenti.

Ulteriori e specifiche informazioni sono a disposizione al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e al sito acinquecalore.it.