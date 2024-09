Teleriscaldamento. Dal 2 ottobre al via il cantiere in via Leonardo da Vinci

Il cantiere interesserà la via dall’intersezione con via Raffaello alla rotatoria di accesso al ponte Kennedy

Dal 15 ottobre procederanno i lavori di riasfaltatura definitiva delle vie interessate negli scorsi mesi dai lavori

LECCO – Procede la posa della rete del teleriscaldamento nella città di Lecco.

Dal 2 ottobre, salvo condizioni meteo avverse, sarà avviato il cantiere in via Leonardo da Vinci, previsto fino al 30 novembre. Il cantiere interesserà la via dall’intersezione con via Raffaello alla rotatoria di accesso al ponte Kennedy. Sull’arteria si necessita un restringimento della carreggiata, ma sarà mantenuto il doppio senso di circolazione, con una sola corsia di scorrimento per direzione.

Contestualmente, sempre salvo condizioni meteo avverse, a partire dal 15 ottobre procederanno i lavori di riasfaltatura definitiva delle vie interessate negli scorsi mesi dai lavori di posa della rete di teleriscaldamento, dopo il dovuto periodo di assestamento. Nello specifico saranno riasfaltate:

Via Belfiore, via Giusti, via Baracca, via Tito Speri

Via Amendola, Corso Martiri della Liberazione, via Appiani

Ulteriori e specifiche informazioni sono a disposizione al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e al sito acinquecalore.it.