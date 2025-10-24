Teleriscaldamento. Dal 3 novembre partono i lavori sul Ponte Kennedy

Restringimento corsie per il cantiere che occuperà tutta la lunghezza del marciapiede destro in uscita da Lecco

Ultimate intanto le opere su via Nullo, entro la settimana saranno terminati i lavori lungo via Raffaello

LECCO – Proseguono le attività di posa della rete del teleriscaldamento nella città di Lecco. Ultimate le opere su via Nullo, entro la settimana saranno terminati i lavori lungo via Raffaello. Al fine di ricongiungersi alla dorsale di via Leonardo da Vinci, nel corso della settimana, salvo maltempo, sarà anche realizzato l’attraversamento della stessa via Leonardo da Vinci: per minimizzare le ripercussioni sulla circolazione viabilistica, le opere saranno effettuate di notte.

Entro la fine del mese, salvo condizioni meteo avverse, è prevista la conclusione della cantierizzazione sulla via Leonardo da Vinci, dove da lunedì 27 ottobre sarà necessario occupare una delle due corsie dell’arteria stradale (da via Caprera in direzione centro città) ad eccezione di sabato e domenica allorché l’arteria sarà transitabile senza limitazioni. In caso di maltempo, si proseguirà nella settimana seguente, senza occupare la sede stradale nel week-end.

Lunedì 21 ottobre sono iniziate le lavorazioni lungo via Fiandra che non comportano modifiche viabilistiche poiché si sviluppano all’esterno della carreggiata (è occupata l’area posteggio all’angolo con via Badoni). Saranno ultimate entro fine anno.

In ultimo, ponte Kennedy: il lavoro di congiunzione tra la dorsale di Lecco e quella di Malgrate avrà inizio lunedì 3 novembre e durerà, comprensivo di tutti i ripristini, fino a fine del mese gennaio. In occasione dei lavori il ponte ospiterà un restringimento delle corsie così da permettere la presenza del cantiere su tutta la lunghezza del marciapiede destro in uscita da Lecco.

Ulteriori e specifiche informazioni sono come sempre a disposizione al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e sul sito acinquecalore.it.