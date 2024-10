Teleriscaldamento. Dal prossimo 7 ottobre via Ongania verrà chiusa al traffico

Contestualmente via Resinelli riapre a doppio senso

Procede la posa della rete nella città di Lecco

LECCO – I lavori in corso in via Resinelli sono in fase di ultimazione e, a partire dalle ore 9 di lunedì 7 ottobre, in via Resinelli sarà istituito il doppio senso di circolazione per consentire l’accesso a via San Nicolò per i residenti, per la fruizione dei parcheggi presenti lungo la via e per l’accesso alla casa di cura Beato Talamoni.

Contestualmente via Ongania verrà chiusa al traffico. Il provvedimento viabilistico di istituzione del doppio senso in via Resinelli e la chiusura di via Ongania resteranno in vigore fino alle ore 18 di venerdì 8 novembre. Ulteriori e specifiche informazioni sono a disposizione al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e al sito acinquecalore.it.