Teleriscaldamento: il 30 aprile si concludono i lavori sul lato nord del Ponte Kennedy

Il ponte tornerà accessibile ai pedoni su entrambi i versanti

Nel mese di maggio ci sarà un piccolo cantiere in corrispondenza dell’uscita del ponte sulla sponda di Malgrate

LECCO – I lavori per la realizzazione della rete di teleriscaldamento sul lato nord del Ponte Kennedy, salvo complicazioni dovute al maltempo, saranno completati il 30 aprile. Per quella data saranno infatti ultimate le opere di ripristino della pavimentazione: il ponte pertanto tornerà accessibile ai pedoni su entrambi i versanti.

Al fine di provvedere al collegamento delle tubazioni dal ponte alla rete di Malgrate, nel mese di maggio permarrà un piccolo presidio di cantiere in corrispondenza dell’uscita del ponte sulla sponda di Malgrate, con un restringimento residuale della carreggiata che tuttavia non avrà riflessi sulla circolazione veicolare.

Ulteriori e specifiche informazioni sono come sempre a disposizione al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e sul sito acinquecalore.it.