Teleriscaldamento. Il cantiere si sposta sul ponte Kennedy

Da questa notte è previsto il restringimento delle corsie

Ultimate invece le opere su via Leonardo da Vinci

LECCO – Proseguono le attività di posa della rete del teleriscaldamento nella città di Lecco.

Ultimate le opere su via Leonardo da Vinci, sono in corso le lavorazioni propedeutiche all’avvio del cantiere sul ponte Kennedy. Da questa notte sarà introdotto un restringimento carrabile delle corsie del ponte, così da permettere la presenza del cantiere su tutta la lunghezza del marciapiede destro in uscita da Lecco, mantenendo il doppio senso di marcia per auto e mezzi pesanti.

Proseguono le lavorazioni lungo via Fiandra che non comportano modifiche viabilistiche poiché si sviluppano all’esterno della carreggiata. Saranno ultimate entro fine anno.

Ulteriori e specifiche informazioni sono come sempre a disposizione al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e sul sito acinquecalore.it.