Teleriscaldamento, il punto sui lavori. Da febbraio il cantiere si sposta in Piazza Mazzini

Proseguono senza ‘intoppi’ i diversi cantieri attivi in città

Da oggi, mercoledì, lungo via Aspromonte sarà adottato un doppio senso di circolazione fra le vie Bezzecca e Trieste (accesso ed uscita da via Bezzecca)

LECCO – Continuano senza sosta i lavori di posa della rete di teleriscaldamento in città, con diversi cantieri attivi.

Proseguono le attività lungo via Palestro, senza ripercussioni sulla circolazione viabilistica.

Cantiere attivo in via Aspromonte, dove, sino al 30 gennaio, sarà mantenuto il divieto di transito da via Caprera a via Trieste con contestuale introduzione di un doppio senso di marcia nel tratto ricompreso fra via Costituzione e via Caprera (accesso e uscita da viale Costituzione). Doppio senso di circolazione, con accesso e uscita da via Da Vinci, anche lungo via Caprera, tra via Leonardo e via Aspromonte, sempre sino alla fine del mese di gennaio.

Da oggi, mercoledì 15, lungo la stessa Aspromonte sarà adottato un doppio senso di circolazione fra le vie Bezzecca e Trieste (accesso ed uscita da via Bezzecca). Contemporaneamente in via Trieste, fra le vie Azzone Visconti e Aspromonte, transito delle auto in doppio senso (accesso e uscita da via Azzone Visconti).

Infine, per tutto il mese di gennaio, continueranno le opere nel piazzale Riccardo Cassin (area parcheggio La Piccola) per le attività propedeutiche all’attraversamento sotterraneo della ferrovia; la squadra operativa poi a febbraio si sposterà su piazza Mazzini.

Ulteriori e specifiche informazioni sono a disposizione al numero verde 800.077.464, la casella info@acinqueenergygreenway.it e il sito acinquecalore.it.