Teleriscaldamento: intervento per un nuovo allaccio in via Leonardo da Vinci

Alla rotatoria del ponte Kennedy conclusione lavori prevista per il 6 novembre

Le modifiche alla viabilità connesse ai lavori

LECCO – Proseguono gli interventi sulla rete del teleriscaldamento di Lecco, Valmadrera e Malgrate che, dallo scorso 22 ottobre, ha ufficialmente avviato la stagione termica erogando calore e acqua calda sanitaria a una cinquantina di impianti in edifici pubblici e privati.

Dal 2 al 10 novembre i tecnici di Acinque Energy Greenway saranno al lavoro in via Leonardo da Vinci a Lecco, per la posa delle tubazioni necessarie all’allacciamento di un condominio alla rete. Per consentire l’esecuzione dei lavori è previsto un restringimento della carreggiata per circa 30 metri, dall’intersezione con via Caprera fino al civico 15, con riduzione da due a una corsia di marcia in direzione Lecco centro.

Terminerà invece entro il prossimo 6 novembre l’intervento alla rotatoria di accesso al ponte Kennedy dove Acinque Energy Greenway è impegnata nella posa di una trentina di metri di doppia tubazione della rete, nel ripristino della rotatoria allo stato precedente ai lavori e nella sistemazione delle aree a verde pubblico interessate dai lavori. Il cantiere comporta restringimenti di carreggiata con divieto di svolta a sinistra su via Adda e conseguente obbligo di direzione diritto (direzione ponte John Fitzgerald Kennedy).