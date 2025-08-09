Teleriscaldamento, lavori a una svolta con cantiere in zona ponte Kennedy

Dal 18 agosto al 5 settembre il cantiere sarà allestito in via Leonardo Da Vinci vicino alla rotonda del ponte Kennedy

Gattinoni: “Passaggio cruciale per attivare il prossimo autunno la rete del teleriscaldamento anche nella città di Lecco”

LECCO – Entrano nel vivo i lavori di posa delle tubature per l’allacciamento alla rete del teleriscaldamento, alimentata dall’impianto di termovalorizzazione di Valmadrera.

Dal 18 agosto al 5 settembre il cantiere sarà, infatti, allestito in via Leonardo Da Vinci, all’altezza della rotonda di accesso al ponte Kennedy, comportando la necessità di ridisegnare in maniera temporanea la viabilità dell’intersezione e di creare un varco per il transito dei veicoli in uscita dal capoluogo verso Malgrate. In questo periodo di tempo, per i veicoli in uscita da via Adda sarà resa obbligatoria la svolta a destra: per raggiungere il ponte Kennedy sarà necessario utilizzare la rotatoria tra via Leonardo Da Vinci e viale Costituzione.

Al termine dei lavori e una volta ripristinata la rotonda, il cantiere si sposterà lungo il ponte Kennedy, andando a interessare i camminamenti del lato nord per la posa dei tubi del teleriscaldamento sotto di essi. Qui gli interventi si protrarranno, indicativamente, fino alla fine del mese di ottobre: in questo periodo il ponte sarà percorribile attraverso due corsie, una per senso di marcia.

“Come multiutility territoriale siamo al fianco delle comunità che intraprendono il percorso della transizione energetica – ha spiegato Giovanni Chighine, amministratore delegato di Acinque Energy Greenway, partecipata del gruppo che ha in capo la realizzazione e la gestione della nuova rete del teleriscaldamento di Lecco, Malgrate e Valmadrera –. Questa tecnologia riduce i costi di gestione e manutenzione per le famiglie garantendo maggiore sicurezza all’interno delle abitazioni e contribuisce a ridurre le emissioni in atmosfera. È un sistema flessibile che consente di attingere da una pluralità di fonti di produzione ed è quindi in grado di valorizzare le fonti termiche disponibili sul territorio, che diventano una risorsa a km zero. Una rete di teleriscaldamento diffusa, alimentata grazie alla valorizzazione energetica dei rifiuti da una parte e al recupero del calore in eccesso dei processi produttivi dall’altra, come prevede il progetto pensato per il Lecchese, aumenterà l’autonomia energetica del territorio”.

Gli fa eco il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: “Ci troviamo davanti a un passaggio importante per arrivare finalmente, in tempo per il prossimo autunno, ad attivare la rete del teleriscaldamento anche nella città di Lecco e consentire i primi allacciamenti delle abitazioni che hanno scelto di sfruttare il recupero di calore che, senza il teleriscaldamento, andrebbe dissipato. Insomma, siamo davanti a un concreto esempio di come uno scarto possa divenire risorsa, in questo caso energetica. Il passo successivo sarà quello di recuperare i cascami termici dell’Acciaieria del Caleotto per completare la fornitura di calore al circuito di teleriscaldamento cittadino”.

Ulteriori e specifiche informazioni sono come sempre a disposizione al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e sul sito acinquecalore.it.