Teleriscaldamento Lecco: al via la posa in via Parini, ecco come cambia la viabilità

Dalle 8.30 di lunedì 27 luglio, in via Parini, divieto di transito veicolare nel tratto tra via Ongania e via Grassi

Il termine di questa tranche di lavori è il prossimo 21 agosto

LECCO – Proseguono i lavori di posa della rete del teleriscaldamento di Lecco. Acinque Energy Greenway, nei giorni scorsi, ha ricevuto l’autorizzazione da parte di RFI a procedere con la posa della rete di teleriscaldamento sul cavalcavia di via Parini, in attraversamento sopraelevato della rete ferroviaria. L’attività non avrà alcun impatto sulla normale circolazione dei treni.

In coordinamento con il Comune di Lecco, dalle ore 8.30 di lunedì 27 luglio in via Giuseppe Parini sarà istituito il divieto di transito veicolare nel tratto che da via Ongania porta a via Grassi; durante i lavori sarà sempre garantito il passaggio pedonale e l’accesso al cimitero. Il termine di questa tranche di lavori è il prossimo 21 agosto, salvo imprevisti di cantiere, programmato a cavallo di Ferragosto con l’obiettivo di limitare i disagi al traffico.

Ulteriori e specifiche informazioni sono come sempre a disposizione al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e sul sito acinquecalore.it.