Dopo Valmadrera, iniziano anche a Lecco gli scavi per il teleriscaldamento

Il ‘via’ martedì da via del Roccolo. Sosta vietata e limite di 30 km/h

LECCO – Iniziano anche a Lecco i lavori per il teleriscaldamento: dopo l’avvio a Valmadrera, martedì prossimo, 22 novembre, sarà dato il via ufficiale ai scavi a Lecco per la posa delle tubature che interesseranno inizialmente via del Roccolo, nel tratto compreso tra via Gilardi e via Achille Grandi.

Lo annuncia Acinque Energy Greenway che ha in campo l’opera commissionatagli da Silea.

Nella fase iniziale, le operazioni saranno dedicate al sondaggio puntuale del terreno in cui posare le tubazioni, per questo, spiegano dalla società, sarà necessario liberare le aree parcheggio negli stalli individuati con segnaletica verticale lungo la via.

Inoltre, dalle 8 di lunedì 21 novembre alle 19 di venerdì 9 dicembre, nel medesimo tratto è istituito il senso unico di marcia in direzione discendente, verso via Grandi e il limite massimo di velocità 30 Km/h.