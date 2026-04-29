Telethon a Lecco: in piazza Garibaldi i Cuori di biscotto per la Festa della Mamma

Sabato 2 e domenica 3 maggio, con replica il weekend successivo, banchetti attivi dalle 9 alle 18

Iniziativa del Coordinamento Lecchese di Fondazione Telethon per la campagna “Io per lei”

LECCO – La solidarietà torna in piazza a Lecco con i Cuori di biscotto di Fondazione Telethon. I volontari del Coordinamento Lecchese saranno presenti in Piazza Garibaldi per la campagna di primavera “Io per lei”, dedicata alle “mamme rare” che affrontano ogni giorno le malattie genetiche dei propri figli.

L’iniziativa si terrà sabato 2 e domenica 3 maggio, con replica il fine settimana successivo, sabato 9 e domenica 10 maggio, dalle 9 alle 18 con orario continuato.

Protagonisti dell’appuntamento saranno i Cuori di biscotto, prodotti dalla pasticceria genovese Grondona e simbolo della mobilitazione nazionale di Telethon. A fronte di una donazione minima di 15 euro, sarà possibile scegliere tra tre varianti: pasta frolla con gocce di cioccolato, cacao con gocce di cioccolato e integrali.

Un gesto semplice che si traduce in un sostegno concreto alla ricerca scientifica, con l’obiettivo di offrire nuove prospettive di cura alle persone affette da malattie rare. L’iniziativa cade inoltre in prossimità della Festa della Mamma, proponendosi anche come occasione per un regalo solidale.

“La ricerca non può cambiare il passato, ma può cambiare il futuro di migliaia di famiglie”, ricordano i volontari di Telethon, sottolineando il valore di un contributo che sostiene il lavoro quotidiano dei ricercatori.