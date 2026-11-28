Presente anche Anita Brizzi, volontaria da ben 27 anni e promotrice di numerose iniziative

“Sono proprio queste persone, con il loro impegno spesso silenzioso e generoso, a dare un cuore grande alla nostra solidarietà”

LECCO – Il 26 e 27 novembre, nella hall dell’ospedale di Lecco, Telethon Lecco era presente con il banchetto e le “Dolcezze che fanno bene al cuore”. Sul banchetto, oltre ai prodotti Telethon, erano esposti anche tanti bellissimi lavoretti realizzati dalle amiche di Anita: Berta, Maddalena, Concetta, Pina e Chiara.

“A tutte loro va il nostro grazie per il tempo, la creatività e la generosità che hanno messo a disposizione della solidarietà. Anche Anita era presente al banchetto e per lei è stata una delle soddisfazioni più belle. Quando passavano alcune delle sue ex allieve, la riconoscevano, si fermavano a salutarla e dimostravano di ricordarsi ancora di lei e dei suoi insegnamenti. Sono soddisfazioni impagabili, quelle che ripagano di tanti anni dedicati alla scuola e ai ragazzi!”

La bella storia che Telethon vuole raccontare oggi è quella della signora Anita Brizzi di Lecco, volontaria Telethon da ben 27 anni, oggi in pensione, che per tanti anni è stata insegnante alla scuola media Stoppani di Lecco. Nel 1999, insieme ai ragazzi e ai loro genitori, Anita diede vita a un progetto davvero originale: la costruzione della montagna del Resegone, utilizzando il polistirolo, decorata con ben 18.000 lattine! Nello stesso anno fu realizzato anche il campanile di San Nicolò, utilizzando altre 6.000 lattine. Ma la storia non finisce qui perché furono esposti presso le Meridiane di Lecco.

L’anno successivo fu costruito il Ponte Visconti di Lecco, coinvolgendo tutta la scuola: ben 600 ragazzi! In quell’occasione vennero lanciati in cielo tantissimi palloncini colorati, ciascuno con un bigliettino contenente un pensiero dedicato a Telethon. Il vento li portò lontano, in diverse regioni d’Italia. E qui accadde qualcosa di meraviglioso: tanti bambini che avevano trovato quei palloncini risposero ai ragazzi della scuola media Stoppani, dando vita a uno scambio di messaggi, pensieri e amicizia che superò i confini della nostra città. Due opere straordinarie e un’iniziativa indimenticabile, nate da un’idea bellissima, ma soprattutto dalla capacità di coinvolgere ragazzi, genitori e insegnanti in un grande progetto di partecipazione e solidarietà.

“Per noi di Telethon, Gerolamo, Angelo Fontana e Renato Milani, fu un’esperienza che ancora oggi ricordiamo con affetto e orgoglio. Non soltanto per le opere realizzate, ma per tutto quello che riuscì a mettere insieme: entusiasmo, amicizia, collaborazione e tanta voglia di fare del bene. Grazie Anita! Grazie Berta, Maddalena, Concetta, Pina e Chiara!

Sono proprio queste persone, con il loro impegno spesso silenzioso e generoso, a dare un cuore grande alla nostra solidarietà. Perché con Telethon anche un piccolo gesto può aiutare la ricerca a fare grandi passi avanti!”