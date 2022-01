Dopo il difficile 2020, per via del Covid, numeri in rialzo per la Maratona Telethon nel lecchese

In trent’anni di attività sono state raccolte 4,7 milioni di donazioni in provincia

LECCO – “255 mila volte grazie!”. E’ il messaggio di gratitudine che il gruppo di Telethon Lecco rivolge alla comunità lecchese per le donazioni, tante quante i ringraziamenti, raccolte nell’ultimo anno in provincia.

La Maratona Telethon, che ci aveva abituato in passato a record annuali, chiude in risalita dopo l’inevitabile discesa del 2020 a causa dei lockdown dovuti al Covid che hanno influito anche sulla raccolta fondi in favore della ricerca scientifica sullo studio delle malattie rare. Quell’anno erano stati raccolti 138 mila euro, meno della metà dei 320 mila euro del 2019 che aveva segnato il record di solidarietà migliore di sempre anche rispetto ad altri territori.

Il dato della raccolta per il 2021 supera dunque i 255 mila euro. Dalla sua nascita, in trent’anni di attività, la delegazione Telethon di Lecco è riuscita a destinare alla ricerca ben 4,7 milioni di euro.

“I frutti di queste donazioni sono già sul nostro territorio – ha sottolineato il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni – nei progetti realizzati dall’istituto Medea de La Nostra Famiglia, da Villa Beretta in collaborazione con UniverLecco. Alcuni dispositivi per la riabilitazione dedicati alle persone con distrofia muscolare sono realizzati a Lecco da aziende lecchesi e utilizzati da utenti lecchesi, per cercare di offrire loro le migliori condizioni di vita. Il grazie va quindi ai cittadini che hanno sostenuto Telethon nel modo più valido possibile”.

Seppur gli ultimi anni siano stati contraddistinti dall’emergenza pandemica, la macchina della solidarietà è rimasta in moto: “Le iniziative devono continuare perché la ricerca non si può fermare” ha sottolineato il consigliere provinciale Carlo Malugani in rappresentanza della Provincia.

“Fare una donazione a Telethon significa investire su di noi, sui nostri figli – ha rimarcato Alfredo Polvara, alla guida degli eventi dell’associazione sul territorio – L’auspicio è di poter trovare una cura a queste malattie che toccano tante famiglie”.

Una cura per sette malattie genetiche è stata trovata negli ultimi anni grazie ai ricercatori di Telethon, “sappiamo che ce ne sono più di 7 mila e che la strada è ancora lunga – è intervenuto il cav. Renato Milani, coordinatore di Telethon Lecco, insieme a Gerolamo Fontana presidente di Uilm Lecco – In quest’ultima maratona siamo lontani dal record del 2019 ma è un risultato comunque importante e vale la vita di tante persone”.