Telethon Lecco. Nuova raccolta record, abbondantemente superati i 400mila euro

“La cosa incredibile non sono i numeri, ma le persone che ci sono dietro”

Raccolti 421.300 euro: “Ci prendiamo cura di coloro di cui nessuno si prenderebbe cura”

LECCO – “Riguardare le cifre raccolte dal 1992 a oggi (quadi 6milioni di euro – 5.845.449,52 per la precisione) mi fa quasi paura. La cosa incredibile, però, non sono i numeri ma tutte le persone che ci stanno dietro“.

Gerolamo Fontana, presidente della sezione lecchese della Uildm, è ancora incredulo: “Alla vigilia della maratona sembrava impossibile superare il muro dei 400mila euro e invece… Il grazie va a tutte le persone che hanno fatto cose incredibili, sono state delle vere macchine da guerra. Singole persone, il mondo delle scuola, le aziende… e poi i nostri volontari che da oltre 30 anni non mollano. Lo fanno perché sono convinti di quello che Telethon rappresenta e non posso non pensare agli occhi di quei bambini che senza Telethon non avrebbero speranza“.

La conferenza stampa organizzata stamattina, 12 febbraio, nella sala consigliare del municipio di Lecco per presentare l’ennesimo risultato record è stato un momento di festa e ringraziamento.

“421.300 euro raccolti, circa 55mila euro in più dell’anno scorso – ha sottolineato il presidente di Telethon Lecco Renato Milani -. Un obiettivo incredibile e inaspettato: vorrei ringraziare uno ad uno comuni, aziende, scuole e singole persone che si sono impegnate per arrivare fin qui. Noi continueremo ancora a chiedere il vostro aiuto anche in futuro”.

Particolarmente emozionata anche il direttore generale di Fondazione Telethon Ilaria Villa: “La fiducia che questo territorio ha nei confronti di Telethon è ben riposta visti i risultati raggiunti in questi 30 anni. E’ notizia di questi giorni il fatto che abbiamo sottoposto all’Agenzia Europea per il Farmaco (EMA), e poi lo faremo anche con la Food and Drug Administration (FDA), una richiesta per una nuova terapia genica per il trattamento di pazienti con la sindrome di Wiskott-Aldrich, una malattia genetica rara del sistema immunitario. Una cosa facile da dire ma incredibile: non esiste al mondo una charity che opera come incubatore di nuove tecnologie. Dietro a tutto questo ci siete voi. La bellezza del modello Telethon sta nel fatto che c’è una comunità che si prende cura di coloro di cui nessuno si prenderebbe cura. Il mio cuore è commosso nel vedere tanta generosità”.

Il plauso a Telethon è arrivato anche dalla istituzioni con il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni che ha elogiato “una comunità capace di essere generosa, solidale e farsi squadra per battere se stessa. Lecco è una eccellenza in tanti campi e questo record di solidarietà completa il nostro territorio”. La presidente della provincia Alessandra Hofmann ha ringraziato: “questa grande famiglia in cui si riconosce tutta la provincia di Lecco. Sorriso, grinta e tenacia sono il motore di questa maratona. Questa è l’ennesima dimostrazione che i risultati si raggiungono con le persone”.

Gerolamo Fontana, però, ha voluto concludere l’incontro con un richiamo alla collaborazione: “La nota dolente è che stiamo diventando vecchi e se nessuno ci dà una mano anche un gioiello così bello potrebbe rompersi. Mi dispiacerebbe moltissimo dover rinunciare a una cosa tanto incredibile”.

Telethon Lecco, però, non si ferma davanti a niente e, messo in archivio questo ennesimo record, è già al lavoro con una nuova raccolta. Superarsi diventa sempre più difficile ma il territorio lecchese ha dimostrato di essere capace di una generosità oltre ogni limite.

L’ultimo momento commovente è arrivato dal gruppo volontari: “Spesso siamo abituati a ricevere ringraziamenti, ma questa volta vogliamo ringraziare noi, con una targa, due persone speciali: Renato Milani e Gerolamo Fontana con la vostra caparbietà e forza di volontà siete il nostro motore!”.