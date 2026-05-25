Tempo di transumanza: settanta mucche e quindici cavalli sono saliti all’Alpe di Desio

Prosegue la collaborazione tra l’antincendio di Rancio e l’allevatore Nicola Milani

Gli animali nelle prossime settimane saliranno fino all’alpeggio ai Piani di Artavaggio

LECCO – E’ tempo di transumanza e, anche quest’anno, si è rinnovata la collaborazione tra il Gruppo Antincendio Boschivo Alpini Monte Medale e l’azienda agricola di Nicola Milani. Alcuni volontari guidati dal caposquadra Mario Fusi ormai da alcuni anni danno una preziosa mano all’allevatore lecchese durante la transumanza verso gli alpeggi estivi.

Anche quest’anno una settantina di mucche e una quindicina di cavalli sono partiti per il loro “viaggio” verso i pascoli alti della Valsassina. Nei giorni scorsi, grazie a un ottimo lavoro di squadra, gli animali sono stati portati fino all’Alpe di Desio (sopra Cremeno) dove erano stati allestiti anche tutti i recinti necessari.

Questa, però, è solo la prima tappa del percorso che, per le mucche, si concluderà ai pascoli dei Piani di Artavaggio dove i capi trascorreranno tutta l’estate. Proprio ai Piani di Artavaggio si aggiungeranno altri capi per un totale di 120 tra mucche e vitelli. Mentre i cavalli saliranno fino all’Alpe Foppa.

Una collaborazione fondamentale che consente di gestire in maniera più efficace una fase importante e delicata della stagione come la transumanza: “Siamo legati a Nicola da una amicizia di lunga data e lo aiutiamo sempre volentieri”. Nicola Milani, ringraziando i volontari dell’antincendio, si è augurato che possa essere una buona stagione.