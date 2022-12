Tende di Natale Avsi a Lecco: “La pace si può. Cominciamola noi”

Sabato 10 dicembre gazebo in piazza Garibaldi

Incontro pubblico con Elena Mazzola presidente della ong Ucraina Emmaus

LECCO – Le Tende di Natale si terranno sabato 10 dicembre, per iniziativa di Avsi Point Lecco: in piazza Garibaldi angolo via Roma lungo l’intero arco della giornata (ore 10/19) sarà allestito un gazebo dove sarà possibile incontrare la compagnia di amici che vivono lo spirito e sostengono le iniziative di Avsi, la ong che da 50 anni realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in 39 Paesi, inclusa l’Italia. Avsi lavora per un mondo in cui ogni persona sia protagonista dello sviluppo integrale suo e della sua comunità, anche in contesti di emergenza. Una compagnia che, accompagnando la profezia per la pace di Papa Francesco, oggi si ritrova attorno al titolo della Campagna Tende 2022/2023: La pace si può. Cominciamola noi.

Nel gazebo si incontreranno persone e progetti, verrà distribuito materiale Avsi sulla Campagna Tende, il sostegno a distanza e le adozioni, ci saranno le collane africane realizzate dalle amiche ugandesi e i saponi di Aleppo, le violette e i ciclamini; si suonerà e si ascolterà musica, saranno distribuite le caldarroste preparate dagli amici alpini…

Alle 17.30, presso la sala conferenze dell’Unione Industriali (via Caprera), è in programma un incontro pubblico a cui parteciperà Elena Mazzola, sul tema “La pace si può. Cominciamola noi”. Elena Mazzola è presidente della Ong “Emmaus” di Charkiv, la seconda città ucraina: Emmaus è una comunità che si occupa della cura e dell’assistenza a bambini e ragazzi disabili o orfani di guerra. Molti di loro, scoppiata la guerra, grazie all’aiuto di un gruppo di amici anche lecchesi si sono rifugiati in Italia dopo un avventuroso viaggio attraverso l’Europa.

La Mazzola è anche traduttrice e direttrice del Centro di cultura europea “Dante” sempre a Charkiv. Ha vissuto a Mosca dal 2002 al 2017, insegnando Letteratura italiana all’Università Ortodossa Umanistica San Tichon e Teoria e pratica della traduzione all’Università Statale Umanistica di Mosca.

Elena Mazzola ha recentemente pubblicato il libro “Manzoni tra Mosca e Kiev. I promessi sposi e il mistero della storia”, dove il romanzo “lecchese” di Alessandro Manzoni, incontrando la Bibbia e Dostoevskij, diventa una chiave di lettura per giudicare la storia e per guidare le scelte di vita di quanti si mettano in dialogo con il testo. Nel corso dell’incontro verranno anche illustrate le iniziative della Campagna Tende Avsi a favore del popolo ucraino e per progetti di assistenza e sviluppo in Tunisia, Libano, Uganda, Perù, Burundi e Italia. Tutti i dettagli della Campagna sul sito www.avsi.org.