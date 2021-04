Terminati i lavori in piazza Cermenati: nuova pavimentazione, decoro e più sicurezza

Realizzati anche i lavori di sistemazione della pavimentazione in via Mascari

“Un intervento necessario per la sicurezza stradale e il decoro urbano”

LECCO – Lavori ultimati in piazza Cermenati, dove si è concluso il totale rifacimento della pavimentazione e la riverniciatura completa dei dissuasori, a collegare i quali verrà posizionato un cordone di delimitazione, lato lungolago. In questi giorni sono inoltre in corso le sostituzioni delle lastre di pavimentazione rotte nella limitrofa piazza XX Settembre, che termineranno in settimana.

“Un intervento necessario per la sicurezza stradale e il decoro urbano nel centro di Lecco – spiega l’assessore alla cura della città e lavori pubblici Maria Sacchi – che riserva attenzione ai pedoni e ai veicoli in transito. La bellezza naturale del golfo di Lecco si coniuga alla cura della città in un tratto dall’ampio respiro, che troverà poi consecuzione con i lavori del prossimo lungolago da piazza Cermenati a piazza Stoppani”.

In contemporanea sono stati realizzati i lavori i via Mascari che hanno riguardato la pulizia delle vie di fuga e la posa di malta cementizia atta a uniformare la pavimentazione del tratto compreso tra via Cavour e via Del Pozzo.