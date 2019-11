Terre selvagge del nord: una serata per CasAmica Lecco

Il 15 novembre una serata alla Casa dell’Economia

Terre selvagge del nord con Silvano Bergamin e Nicoletta Mauri

LECCO – CasAmica Lecco, l’Associazione di Volontari che, in via alla Rovinata 37, ospita dal 2016 i malati e i parenti dei malati provenienti da lontano per cure mediche, ha organizzato per il 15 novembre alle ore 21, una serata davvero affascinante: “Terre selvagge del nord: foto e racconti di Silvano Bergamin e Nicoletta Mauri”, presso l’Auditorium “Casa dell’Economia”, in via Tonale, gratuitamente concesso per l’evento dalla Camera di Commercio di Como-Lecco.

Le splendide immagini e gli affascinanti racconti dei relatori condurranno gli spettatori lungo le tappe di un percorso immaginario che porta da Est a Ovest, nel grande Nord eurasiatico: l’isola di Hokkaido, la penisola della Kamchatka, quella di Yamal e le isole Svalbard, tra paesaggi selvaggi e magici. A conversare con i relatori sarà presente anche il loro amico Gianfranco Scotti, uomo di cultura noto e apprezzato in città.

Silvano Bergamin è viaggiatore, esploratore e fotografo; tra l’altro, nel 2018, è risultato tra i vincitori del Concorso annuale di fotografia National Geographic Italia; nei suoi impegnativi viaggi è sempre accompagnato dalla moglie Nicoletta. Egli vive in Brianza ma la sua famiglia proviene dal Trevigiano. Da sempre egli è animato da una vena artistica, ed esprime con l’acquerello e soprattutto con la fotografia le immagini della natura e gli spettacolari paesaggi incontrati nei suoi viaggi.

Nella sua vita, attratto dalle meraviglie naturali, ha visitato ogni angolo del mondo, specialmente i deserti: Sahara, Namib, Atacama, Taklamakan, Badain Jaran, Gobi e Rub al-Khali. Lo hanno affascinato anche gli spazi sconfinati non solo dell’estremo Sud, come Patagonia e Antartide ma anche dell’estremo Nord, come Groenlandia, Svalbard, Siberia, Canada e Islanda. L’invito è rivolto a tutti e la partecipazione, a contributo libero, servirà a sostenere l’attività benefica di CasAmica.