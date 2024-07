Soddisfatto il Comitato Organizzatore: “Successo oltre le attese. Facciamo festa per stare insieme”

Ieri sera, nonostante il maltempo, si è svolta l’estrazione della Lotteria, qui i biglietti vicenti file Jpeg (clicca: file PDF

LECCO – “Terza de Löi”, Festa di Laorca: un’edizione da record di partecipazione quella che si è conclusa ieri sera, lunedì, nonostante il maltempo abbia rovinato l’ultimo giorno di festa.

Si dice che l’aria fresca della sera che scivola lungo la valle del Gerenzone regalando un clima perfetto per serate in compagnia sia complice del successo. Sarà indubbiamente anche merito del microclima laorchese, ma il successo della Festa di Laorca non nasconde grandi segreti: il merito sta tutto in una regia e in un gruppo di volontari coordinato e super organizzato, che nel corso degli anni si è perfezionato sempre più nella logistica, in cucina e nel servizio. E, nota a margine doverosa, ogni anno sono sempre più i giovani e giovanissimi che danno man forte nell’organizzazione, linfa nuova che lascia ben sperare anche per le edizioni future.

Sono un centinaio i volontari che a turno si adoperano per la buona riuscita della “Terza de Löi”, anche se, come spiega il Comitato Organizzatore “Non esiste un numero preciso di volontari. Inoltre non abbiamo una struttura gerarchicamente definita, quando abbiamo bisogno chiediamo aiuto e la gente risponde, con i giovani sempre più presenti e numerosi. C’è chi dà disponibilità per tutti e 5 i giorni, chi può solo un giorno o chi mezza giornata, ma sempre uniti e ben organizzati”.

Così, se i numeri dell’edizione 2024 non sono stati ovviamente ancora raccolti, dalle stime del Comitato Organizzatore quella che si è conclusa ieri sotto il diluvio, la si può definire “un’edizione da record in termini di partecipazione”.

E infatti, se giovedì sera, primo dei cinque giorni di festa dedicati alle celebrazioni della Madonna del Carmine, l’affluenza è stata di gran lunga superiore alle edizioni precedenti (dove già si toccavano numeri ragguardevoli di partecipazione), l’affluenza nei giorni successivi è aumentata andando “ben oltre le attese”, come hanno dichiarato gli stessi organizzatori. Nemmeno domenica, con il temporale estivo che sembrava voler rovinare i piani del Comitato Organizzatore, non è mancata gente, anzi, il clima ancor più fresco ha richiamato numerose persone con il “sold out” dei 700 posti a sedere.

Lunedì sera, giornata finale che prevedeva l’esibizione di Agility Dog, Nosework, Pull Out (ricerca tartufi) e alle 22.30 l’estrazione della sottoscrizione a premi per le opere parrocchiali avvenuta regolarmente (QUI I NUMERI VINCENTI: File PDF – File Jpeg) è stata rovinata da un temporale inatteso, con i numerosi presenti che hanno trovato riparo nel bar dell’oratorio, nel salone e sotto i gazebo presenti.

“Facciamo festa per stare insieme, questo il motto di chi ha iniziato a organizzare la festa prima di noi ed è questo lo spirito con cui continuiamo. Questa è la chiave di lettura più evidente e gratificante di tutto quello che facciamo”, ha concluso il Comitato Organizzatore.

Una festa, la “Terza de Löi” di Laorca che domenica, oltre alla messa solenne del mattino, nel pomeriggio ha visto la tradizionale processione dal cimitero alla chiesa parrocchiale con il Simulacro della Madonna del Carmine e Benedizione Eucaristica.

Una festa sentitissima per i laorchesi, vicini e lontani, ma che richiama sempre più persone da tutta Lecco e non solo, un vero esempio di comunità e convivialità che potrebbe “fare scuola”. Chapeau!

Per il ritiro dei premi della lotteria contattare il numero: 3383809341

Foto by Giancarlo Airoldi