Terza de Löi, in tanti alla solenne processione della Madonna del Carmine

Il simulacro della Madonna accompagnato dai fedeli in processione per le vie del rione

Questa sera si conclude la Festa di Laorca

LECCO – Domenica 19 luglio nell’ambito della Terza de Löi, la festa di Laorca, la Madonna del Carmine è stata portata in processione per le vie del rione, come da tradizione. Dopo la celebrazione della Santa Messa il corteo, dedicato alla Madonna del Carmine, si è snodato per Laorca.

Il simulacro della Vergine, accompagnato dai fedeli, ha percorso le vie del quartiere con l’accompagnamento del Corpo Musicale Giovanni Brivio di Rancio, in un clima di raccoglimento e devozione, tra canti, preghiere e le testimonianze di affetto di tanti residenti affacciati lungo il percorso.

La processione si è conclusa presso la chiesa dopo aver fatto tappa in in Oratorio, trasformato ancora una volta in un punto di incontro per famiglie, giovani e volontari. Non sono mancati i momenti dedicati ai più piccoli, protagonisti della baby dance che ha animato il cortile dell’oratorio con musica, giochi e tanto divertimento.

La serata si è poi conclusa all’insegna della musica dal vivo con il coinvolgente spettacolo della Saverio Masolini Band, che ha fatto ballare il pubblico fino a tarda sera, regalando un finale di festa allegro e partecipato.

La Terza de Löi si concluderà poi questa sera con musica, baby dance, cena e l’estrazione dei premi della sottoscrizione.

GALLERIA FOTOGRAFICA a cura di Giancarlo Airoldi