Terza de Löi, la tradizionale festa di Laorca si conferma un successo

L’evento si è concluso lunedì sera con l’estrazione della sottoscrizione a premi (in fondo all’articolo i numeri vincenti)

Gli organizzatori: “Numeri in aumento, ma quello che ci interessa è mantenere vivo lo spirito di questa festa”

LECCO – C’è soddisfazione tra gli organizzatori per il successo di partecipazione alla Terza de Löi, la tradizionale festa del rione di Laorca che anima la terza settimana di luglio (da qui il nome, in dialetto, dato all’evento) in occasione delle celebrazioni della Madonna del Carmine.

Da giovedì scorso a ieri sera, lunedì, l’oratorio del rione ha accolto ogni sera diverse centinaia di persone che si sono ritrovate tra ottimi piatti, musica e le numerose attività organizzate per l’occasione. L’attuale gruppo degli organizzatori, guidato da Giuliano Dell’Oro, è ormai rodato perché organizza l’evento da ben 30 anni.

“E’ andata bene, anche quest’anno abbiamo registrato un aumento dei partecipanti e, se da un lato ci fa molto piacere, dall’altro mette sotto pressione la macchina organizzativa che, fortunatamente, può contare su numerosi volontari (una cinquantina di persone impegnate a rotazione ogni sera) – ha detto Dell’Oro -. I numeri, però, non sono la cosa più importante perché quello che ci interessa di più è mantenere vivo lo spirito di questa festa che vuole accogliere tutti, in primis bambini e famiglie”.

Una manifestazione che richiede l’impegno di numerosi volontari: “In serate come queste (quella di chiusura di lunedì, ndr) arrivano qui a Laorca anche 700/800 persone e si capisce come sia complicato dare da mangiare e bere a tutte nel giro di un paio di ore. Fortunatamente il nostro gruppo di organizzatori ha una trentina d’anni di esperienza e questo ci aiuta molta. Come dico sempre, non sarà la miglior festa del territorio., ma sul podio ci arriviamo! Perciò cerchiamo di andare avanti così…”

Lunedì la serata finale al termine di cinque giorni intensi in cui si sono alternati celebrazioni religiose, musica, intrattenimento e momenti di convivialità nel segno del motto dell’edizione 2026: “Casa sarà sempre casa”.

Una galleria di immagini a cura di Giancarlo Airoldi

1 di 30

Come da tradizione il sipario è calato con l’estrazione dei numeri della sottoscrizioni a premi che riportiamo qui sotto.