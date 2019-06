Terzo giovedì con Shopping di Sera: negozi aperti, musica, moda e cultura

Questo giovedì il terzo appuntamento di Shopping di Sera, promosso da Confcommercio

Negozi aperti a Lecco e diversi eventi in programma

LECCO – Un’altra serata all’insegna degli acquisti nel dopo cena per le vie del centro città, grazie all’iniziativa voluta da Confcommercio Lecco. Giovedì 27 è infatti in programma il terzo appuntamento con Shopping di Sera, l’ultimo del mese di giugno.

Dalle 21, Gonfiabilandia offrirà per le vie del centro, come nei primi due giovedì dell’edizione 2019, l’animazione per i bambini (proposta a cura di Confcommercio Lecco).

Sempre alle 21 in piazza Garibaldi “L’artigianato è di moda”, sfilata che vuole dare visibilità a prodotti di qualità, a cura di Confartigianato Imprese Lecco: sono previste oltre 30 “uscite” di modelle e modelli non professionisti. Spazio alla musica e al movimento invece in piazzetta Isolago per “Zumba con Brigo” , a cura dei commercianti dell’Isolago.

Anche questo giovedì sono tre gli appuntamenti letterari

Alle ore 21, alla Libreria Volante di via Bovara, Marco Martani presenterà il suo romanzo “Come un padre” (DeA Planeta). Al centro del thriller c’è Orso, killer e braccio destro di un boss marsigliese. Alle prese con un problema cardiaco e quindi con la presa di coscienza di non essere immortale, Orso è deciso a rivedere la donna un tempo amata e la figlia ormai adulta, abbandonate a causa della sua professione.

Allo stesso orario, ma alla libreria Cattaneo di via Roma, verrà invece presentato il libro per ragazzi “La scorpacciata” (De Agostini) scritto da Annalisa Strada. La storia: Iunia e Clelia convivono con un grande fardello: i genitori “troppo” salutisti. Mangiano solo verdurine scondite, brodini insipidi, dolci senza zucchero e bevande non gassate. Per colpa loro le due ragazzine non conoscono nemmeno il sapore delle caramelle! In compenso i vicini di casa sono due vecchietti che amano accumulare prelibatezze di ogni genere. Ma nonostante gli occhi desiderosi di Iunia e Clelia, non hanno mai condiviso neanche una piccola glassa. Almeno, fino a quando le ragazzine non rubano il loro cane.

Da segnalare che giovedì 27 luglio alle ore 18.30 alla Cattaneo – Mondadori Bookstore verrà presentato anche il libro “Dove la parete strapiomba” (Alpine Studio) scritto da Riccardo Cassin: l’evento, promosso insieme alla Fondazione Cassin, avviene in occasione della ristampa del libro a 60 anni dalla sua uscita. Per l’occasione la vetrina sarà allestita con materiale originario appartenuto al mitico alpinista lecchese.

Il terzo evento letterario del dopo-cena è invece in calendario alle ore 21.30, alla Libreria Ibs+Libraccio in via Cavour, con la presentazione di “La breva. Storie di Lago” (Dominioni) di Alfredo Chiappori: a fianco del pittore e scrittore lecchese interverranno Bruno Biagi e Gianfranco Colombo. In questo libro di racconti Chiappori riesce a dare un significato al paesaggio e alle vite della gente del lago di Como, e per farlo utilizza la breva, il vento tipico dei laghi lombardi. La prima edizione del libro di Chiappori, “La Breva”, che ritorna con questa nuova edizione, è stato pubblicato nel 2001 da Baldini & Castoldi, e dopo una serie di ristampe è esaurito e risultava fuori catalogo da oltre dieci anni.

Informazioni

Shopping di Sera 2019 è in programma per sette giovedì consecutivi dal 13 giugno al 25 luglio.

Il calendario degli eventi è disponibile sia sul sito internet di Confcommercio Lecco che sulla pagina Facebook creata per Shopping di Sera