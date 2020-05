Test sierologici, anche i laboratori Synlab li effettuano privatamente

Via libera della Regione ai test sierologici effettuati privatamente dai cittadini

Nel lecchese disponibile ad effettuarli il Gruppo Synlab

LECCO – Il Gruppo Synlab informa che, a seguito della delibera approvata ieri dalla giunta della Regione Lombardia che detta le linee guida per i test sierologici, sarà possibile effettuare privatamente in tutti gli oltre 130 punti prelievo Synlab presenti sul territorio lombardo (e 4 in provincia di Lecco) test sierologici quantitativi a partire da venerdì 15 maggio con accesso libero dopo l’orario consueto dei prelievi di routine, indicativamente dalle ore 10.30 alle ore 12.30 circa.

Gli orari, che variano da un punto di prelievo all’altro, saranno consultabili sulla homepage del sito internet del Gruppo www.synlab.it

I test che si potranno effettuare sono di due tipi: uno che identificherà i soli anticorpi IgG al costo di 35 € + il costo del prelievo (5 €) e uno che, invece, identificherà sia gli anticorpi IgG che gli IgM e che avrà un costo di 62,50 € + il costo del prelievo (5 €).

Le persone che risulteranno positive alla presenza degli anticorpi identificati dai test saranno segnalate da Synlab alle autorità competenti, secondo i flussi informativi definiti dalle disposizioni regionali, per rientrare nei percorsi di salute pubblica previsti. Nel frattempo, tali soggetti saranno tenuti all’isolamento fiduciario, in attesa dell’esecuzione del tampone di conferma.