Test sierologici per il personale scolastico: 2812 prenotazioni nell’Asst Lecco

La campagna di screening rivolta al personale scolastico è partita lunedì

L’adesione nell’Ats Brianza supera il 40%: “Dati in crescita. Ci aspettiamo che la prossima settimana, con il ritorno dalle vacanze, il numero cresca ancora”

LECCO – Cresce di giorno in giorno l’adesione del personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private alla campagna di screening sul Covid 19 promossa in vista della riapertura dell’anno scolastico. Al personale docente e non docente, operante nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli istituti di formazione professionale è stata data la possibilità di sottoporsi gratuitamente ai test sierologici sul Covid 19 per affrontare, con maggior sicurezza, il ritorno in classe. Come noto, il calendario prevede, per la Lombardia, la riapertura degli asili nidi il 1° settembre, delle scuole materne il 7 settembre e delle scuole primarie e secondarie, di primo e secondo grado il 14 settembre.

A giovedì registrate 2.812 prenotazioni nell’Asst Lecco

A ieri, giovedì, sono state 2.812 le prenotazioni di test sierologici effettuate presso i due ambulatori allocati presso l’ospedale Manzoni di Lecco e il Mandic di Merate messi a disposizione dall’Asst Lecco. Ammontano invece a ben 11mila i test sierologici prenotati in tutto il territorio dell’Ats Brianza, in cui sono ricomprese sia la provincia di Lecco che quella di Monza, con un’adesione del personale scolastico che supera quindi, per il nostro territorio, il 40%.

Oltre ai punti messi a disposizione dell’Asst, è possibile effettuare il test sierologico, e scoprire quindi se si è entrati in contatto con il virus sviluppando la positività agli anticorpi, anche presso i medici di base che hanno dato la propria disponibilità.

Un test rapido attraverso la digitopuntura

I test sierologici somministrati al personale scolastico sono di quelli rapidi e avvengono, come nel caso della glicemia, con l’esecuzione del prelievo attraverso la digitopuntura (raccolta di sangue capillare tramite una piccola puntura del polpastrello) e non di un prelievo venoso. In tutto il territorio dell’Ats Brianza i medici di medicina generale hanno effettuato a oggi circa 500 test.

Ats: “Adesione in crescita”

“Siamo soddisfatti perché i docenti stanno rispondendo positivamente all’invito – fanno sapere dall’Ats Brianza – . L’adesione negli ultimi giorni è cresciuta e ci aspettiamo che la prossima settimana, con il ritorno dalle vacanze, cresca ancora”.

La campagna di screening, che ha preso avvio lunedì 24 agosto e che si concluderà domenica 5 settembre, è infatti volontaria e non rappresenta un obbligo per il personale, docente e non, che nelle prossime settimane entrerà in contatto con gli studenti. Si può prenotare il test telefonicamente attraverso il numero verde regionale 800.638.638 oppure da cellulare 02999599, collegandosi al sito: www.prenotasalute.regione.lombardia.it oppure attraverso la App Salutile Prenotazioni.

Obbligo di tampone se positivi al test sierologico

Cosi come da procedura in caso di esito negativo del test, il cittadino non dovrà fare nulla. In caso di positività dovrà invece essere sottoposto al tampone e dovrà restare in isolamento fiduciario fino alla comunicazione dell’esito del tampone (quindi a partire dal momento dell’effettuazione del test sierologico).

In caso di esito negativo al tampone il cittadino interromperà l’isolamento; se positivo diventerà caso accertato Covid 19, sarà sottoposto all’isolamento obbligatorio e sarà contattato da ATS per l’avvio della sorveglianza e per l’indagine epidemiologica.

ECCO L’ELENCO DEI MEDICI DI BASE ADERENTI