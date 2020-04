Test sierologici, Suello tira dritto: “Mancanza di risposte in vista della fase 2”

Già 700 le risposte al sondaggio sui test sierologici

“Valuteremo come procedere nel più breve tempo possibile”

SUELLO – Uno “screening” su tutta la popolazione per mappare il contagio da Covid-19. E’ questa la richiesta avanzata nei giorni scorsi dal sindaco di Suello, Giacomo Angelo Valsecchi, che aveva scritto una lettera a Regione Lombardia, Prefettura di Lecco e dell’Ats Brianza.

Il sindaco è molto preoccupato sia per il numero di casi accertati in paese sia per tutte quelle persone che hanno manifestato i sintomi ma alle quali non è mai stato fatto un tampone. In vista della fase due, quindi, ha chiesto il potenziamento dell’attività diagnostica per i paesi e i territori dove il contagio è stato molto alto, come ad esempio Suello. In caso negativo aveva fatto sapere di essere pronto a procedere in maniera autonoma.

Ieri, il presidente della provincia Claudio Usuelli e il sindaco Virginio Brivio avevano chiarito che “sul tema delicato dei test sierologici, ci siamo confrontati con il Prefetto di Lecco e con i vertici di ATS e ASST e ci sentiamo di invitare i sindaci a non prendere iniziative autonome“.

Sempre ieri, il sindaco Giacomo Angelo Valsecchi ha aggiornato i cittadini sulla situazione e sull’andamento del sondaggio proposto per valutare di rivolgersi a una struttura privata per l’effettuazione del test sierologico.

“Il sondaggio che vi abbiamo proposto rispetto alla possibilità di effettuare test sierologici sta avendo un buon riscontro. Ad oggi abbiamo avuto circa 700 risposte. Domani sera, terminato il sondaggio, valuteremo come procedere nel breve tempo possibile.