L’iniziativa è stata realizzata grazie ai fondi Iperal

“Da qualche anno la scuola di Malnago si sta impegnando a potenziare lo studio della lingua inglese”

LECCO – Gli alunni della scuola primaria di Malnago hanno potuto concludere l’anno scolastico in modo davvero originale. Grazie ai fondi IPERAL, con cui l’azienda ha deciso di finanziare progetti significativi presentati dalle scuole, la “Silvio Pellico” ha potuto organizzare un vero e proprio English Camp in orario scolastico.

Nei giorni 1, 3, 4, 6, 7, 8 giugno, grazie all’impegno di tutte le maestre, gli alunni hanno partecipato a coinvolgenti attività disciplinari condotte in lingua inglese e in modalità CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Hanno giocato, mettendo in campo le loro competenze di ascolto, di comunicazione e di scrittura. Seguiti dall’insegnante madrelingua Liz, hanno messo in scena, a fine Campus, una drammatizzazione di plesso dal titolo “A busy day for the Malnago kids”.

Bilancio positivo, dunque, per questa nuova esperienza.

“Da qualche anno – spiega l’insegnante Elvira Fortino – la scuola di Malnago si sta impegnando a potenziare lo studio della lingua inglese, offrendo ore di insegnamento madrelingua fin dalla prima classe”.

Il Campus è stato un ulteriore arricchimento per gli alunni, che, in coro, ringraziano IPERAL per questa preziosa opportunità: “Thank you very much!”.