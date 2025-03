The Factory: due eventi per valorizzare i quartieri di Lecco

Iniziative di cura del territorio e socializzazione per Germanedo, Belledo e Caleotto

Le attività si svolgeranno giovedì 13 marzo e mercoledì 19 marzo

LECCO – Prendersi cura degli spazi comuni e favorire occasioni di incontro: questi sono gli obiettivi dei due eventi organizzati nell’ambito del progetto The Factory, che nei prossimi giorni animeranno i quartieri di Germanedo, Belledo e Caleotto.

Il primo appuntamento è in programma per giovedì 13 marzo, dalle 9:30 alle 12, con un’azione di cura del territorio. Un gruppo di operatori, volontari e cittadini, provenienti da diverse realtà locali, tra cui Artimedia, Centro Diurno Disabili “La Casa di Stefano”, CFP Consolida, Circolo Arci Promessi Sposi, Gruppo Amici di Germanedo e Servizi Integrati di Comunità, si unirà per pulire e abbellire via Rovereto.

L’invito è esteso a tutta la cittadinanza. Il ritrovo è previsto dietro la scuola elementare di Acquate. Al termine dell’iniziativa, chi lo desidera potrà partecipare a un pranzo comunitario presso il Circolo ARCI Promessi Sposi. Per confermare la partecipazione al pranzo, è richiesta la prenotazione entro martedì 11 marzo al numero 366 2372270. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a data da definirsi nelle prossime settimane.

Il secondo appuntamento è riservato agli over 60 dei quartieri Germanedo, Belledo e Caleotto. Mercoledì 19 marzo, alle 12:30, presso l’Oratorio di Germanedo (via Asilo Monumento, 13, Lecco), la Comunità Pastorale Madonna alla Rovinata organizza un pranzo speciale per favorire l’incontro e la socializzazione. Costo 15 euro (menù completo con primo, secondo, dolce, acqua, vino e caffè). Per partecipare è richiesta la prenotazione entro il 14 marzo presso la Segreteria parrocchiale (lunedì dalle 10 alle 11:30; mercoledì dalle 17,30 alle 18:30 e giovedì dalle 11 alle 12:00); chiamando il numero 0341 494354 o inviando una mail a parrocchia.germanedo@libero.it.

Questi eventi rappresentano solo l’inizio: The Factory continuerà a organizzare iniziative per rendere i quartieri di Germanedo, Belledo e Caleotto sempre più vivaci e coinvolgenti.

The Factory è reso possibile grazie al supporto del Comune di Lecco, dell’Ambito Territoriale di Lecco e della Fondazione Comunitaria del Lecchese. Il progetto è promosso dal CFP Consolida (capofila), con la collaborazione del Consorzio Consolida, dell’Impresa Sociale Girasole e di altre realtà locali.

Per informazioni: Tel. 335.1353967

LOCANDINA-PRANZIAMO-INSIEME