“The First Responder”, a Lecco 150 operatori per la giornata sulle tecniche operative della polizia giudiziaria

Saluti istituzionali e interventi di magistrati, dirigenti ed esperti del settore forense e investigativo

Nel pomeriggio dimostrazioni pratiche sull’infortunistica stradale con supporto operativo

LECCO – Si è svolta regolarmente ieri, mercoledì 25 febbraio, nell’auditorium della Camera di Commercio Como-Lecco di via Tonale, la giornata informativa “The First Responder: incontro sulle tecniche operative della polizia giudiziaria”, organizzata dalla Polizia Locale del Comune di Lecco con il patrocinio dell’Associazione Polizia Locale delle province di Bergamo e Lecco e della Croce San Nicolò.

All’iniziativa, a ingresso gratuito, hanno partecipato circa 150 tra componenti dei diversi Comandi di Polizia Locale lombardi e di fuori regione e rappresentanti delle forze dell’Ordine. L’evento era dedicato all’approfondimento delle tecniche operative della polizia giudiziaria nell’ambito dell’antinfortunistica stradale, con focus sulle attività di iniziativa e delegata nei casi di omicidio stradale e pirateria della strada.

La giornata, articolata in una sessione mattutina e una pomeridiana, è stata moderata dal vice comandante, commissario capo coordinatore Paolo Betti. Dopo l’accreditamento e i saluti istituzionali del sindaco Mauro Gattinoni, del prefetto Paolo Ponta e del sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza, la parte introduttiva si è chiusa con l’intervento di Alessandro Invernici, fondatore e vicepresidente dell’associazione “Ragazzi on the road”.

Nel corso della mattinata sono intervenuti Ezio Domenico Basso, procuratore capo della Procura della Repubblica di Lecco, e Franco Morizio, già comandante della Polizia Locale di Lecco e oggi membro del consiglio di amministrazione e responsabile della sezione Polizia Locale dell’Accademia italiana di scienze forensi, oltre che docente in materia di polizia giudiziaria, tecniche investigative e videosorveglianza.

La sessione pomeridiana ha visto l’intervento del comandante e dirigente della Polizia Locale di Lecco Lucio Dioguardi, seguito da Silvio Spandri, esperto ed ex responsabile della sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale presso la Procura della Repubblica di Lecco.

Nel pomeriggio si sono svolte anche dimostrazioni pratiche sulle tecniche operative nell’ambito dell’infortunistica stradale. La giornata si è conclusa con uno spazio dedicato alle domande dei partecipanti e con un test di valutazione finale necessario per ottenere l’attestato di partecipazione con profitto.

Un particolare ringraziamento per la buona riuscita dell’evento è stato rivolto ai volontari della Croce di San Nicolò e all’Autosoccorso Lanfranchi, che hanno messo a disposizione mezzi e personale.