TINnamoreraidime APS, al via la campagna associativa

Obiettivo 2022: costituire una grande rete di soci/volontari

L’associazione è impegnata nella realizzazione di progetti destinati alla Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’Ospedale Manzoni di Lecco

LECCO – Era il 19 maggio 2019 quando a Oggiono, negli spazi dell’oratorio prendeva vita l’evento “TINnnamorerai di me”: una giornata di giochi e animazione per i bambini e le famiglie, finalizzata a raccogliere fondi per l’attività della Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’ospedale Manzoni di Lecco.

Un’iniziativa nata dalla volontà di alcuni genitori che avevano vissuto in prima persona l’esperienza di avere un figlio in TIN, un gesto di riconoscenza e gratitudine che con la straordinaria partecipazione di oltre 2.000 persone ha permesso di raccogliere oltre 19mila euro donati all’ospedale Manzoni.

Sono passati più di due anni, in mezzo una pandemia, ma l’entusiasmo, la voglia di restituire un po’ del bene ricevuto, di supportare quelle famiglie che si trovano a vivere un’esperienza tanto delicata e difficile, di aiutare e implementare un reparto così prezioso, quello della Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Manzoni di Lecco, non sono scemati.

Pochi mesi fa, grazie all’iniziativa di questo gruppo di genitori, è nata Tinnamoreraidime APS, associazione di promozione sociale senza scopo di lucro. Un progetto importante che è una dichiarazione a continuare a impegnarsi in modo chiaro e trasparente a sostegno della TIN di Lecco e delle famiglie che gravitano intorno al reparto.

Tra le principali finalità che l’associazione si è data nello statuto, troviamo:

– Il sostegno alle madri ricoverate nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale e Patologia

Neonatale dell’Ospedale Manzoni di Lecco per problematiche relative alla gravidanza,

alle famiglie dei neonati nati pretermine o a termine con patologie ricoverati nei reparti

di cure intensive.

– L’organizzazione e la promozione di attività specifiche come incontri, eventi e corsi

mirati al supporto dei genitori in genere.

– Il supposto alle famiglie con neonati ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva

Neonatale e Patologia Neonatale dell’Ospedale Manzoni di Lecco, non residenti in zona,

per trovare alloggi nelle vicinanze dell’ospedale.

– Il Potenziamento e a miglioria delle strutture e delle strumentazioni del reparto di

Terapia Intensiva Neonatale e Patologia Neonatale.

“In attesa di tornare a fare eventi in presenza l’associazione è già attiva con una serie di iniziative on line (da visualizzare sul sito internet dell’associazione, archivio eventi) – fanno sapere dall’associazione – Siamo all’inizio del nuovo anno e vogliamo promuovere la campagna associativa di Tinnamoreraidime Aps: il nostro obiettivo è far si che questa non rimanga l’associazione costituita soltanto dai 9 membri del Consiglio Direttivo ma che si riesca a costituire una grande rete di soci/volontari che collaborino con obiettivi comuni. Questa è una grande sfida che il Consiglio direttivo si è posto per questo 2022″.

Per avere più informazioni sulle iniziative e partecipare è attiva l’e-mail: tinnamoreraidime@gmail.com

Per conoscere tutte le iniziative in corso, associarsi, e approfondire sull’associazione è inoltre attivo il sito www.tinnamorerai.com