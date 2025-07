Torna a Lecco ItLUG, l’appuntamento per gli amanti dei mattoncini Lego

Oltre 170 espositori e migliaia di mattoncini

L’evento si svolgerà sabato 2 e domenica 3 agosto al Politecnico di Lecco

LECCO – A Lecco torna il grande evento targato ItLUG (Italian LEGO® Users Group), con il patrocinio del Comune di Lecco e in collaborazione con il Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e Univerlecco. L’attesissima manifestazione, ormai appuntamento tradizionale per gli appassionati dei celebri mattoncini, si svolgerà nuovamente nella sede del Politecnico di via Previati durante il weekend del 2 e 3 agosto.

Oltre 4 mila metri quadrati dedicati a spettacolari creazioni e riproduzioni di ogni tipo, con laboratori, attività per bambini e un’area giochi pensata per grandi e piccoli. Ben 174 espositori, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, in particolare dai Paesi Bassi e dalla Danimarca, porteranno in mostra costruzioni a tema tra i più vari: dai mezzi tecnici ai robot, dai castelli ai treni, dalle città ai paesaggi invernali, fino a intricati mosaici e molto altro ancora.

Oltre all’esposizione, le attività confermate sono le seguenti: concorso CreActive dedicato a tutti i bambini dai 6 ai 13 anni (qui regolamento e form di iscrizione); punto giochi Pick’N’Build per grandi e piccini; area giochi Duplo® per i più piccoli; LEGO® SERIOUS PLAY®. Per genitori e figli (qui dettaglio e form di iscrizione); Area di dimostrazione robotica (solo domenica); Incontro con il LEGO Master Builder Didac Perez Soriano sulla “LEGO House” di Billund, Sabato dalle 17:30 alle 19; diorama comunitario cittadino; alcuni espositori offriranno attività interattive presso il proprio stand.

Per info: http://lecco.itlug.org