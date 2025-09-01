Torna il Burraco solidale ai Piani d’Erna, appuntamento ogni giovedì di settembre

Il ricavato sarà destinato all’acquisto di materiale sanitario per Cuba

LECCO – Gli Amici del Burraco Tour di Lecco propongono, per tutti i giovedì del mese di settembre, un nuovo ciclo di incontri al bar della partenza della funivia per i Piani d’Erna, a Lecco.

Dopo il successo dei tornei estivi nei mesi di giugno e luglio, l’iniziativa viene riproposta grazie alla consueta disponibilità del gestore Antonio, che continua a offrire il suo prezioso sostegno a questi appuntamenti all’insegna della convivialità e della solidarietà.

Il pomeriggio prenderà il via alle ore 14:15 con l’iscrizione e la sistemazione ai tavoli. Alle 14:30 inizierà il torneo, strutturato in tre turni da quattro mani ciascuno. La conclusione è prevista per le 17:30, con la premiazione dei vincitori. La quota di partecipazione è di 5 euro a persona.

“I nostri tornei non hanno carattere competitivo, ma si svolgono in un clima amichevole e inclusivo, offrendo un’occasione preziosa per socializzare e combattere la solitudine” spiegano gli organizzatori.

Il ricavato sarà interamente devoluto all’acquisto di materiale sanitario per il Policlinico di Guanabo, una comunità situata nei pressi dell’Avana, a Cuba.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando: Sergio al 335 7421775 oppure Antonio al 333 212366.