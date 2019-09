Torna la Festa del Cioccolato a Lecco: appuntamento dal 4 al 6 ottobre

Torna l’appuntamento più goloso ad inaugurare l’autunno

Gli artigiani cioccolatieri anche quest’anno fanno tappa a Lecco

LECCO – Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre si terrà a Lecco in piazza Cermenati l’8^edizione della Festa del cioccolato, la rassegna promossa da Confesercenti Bergamo in collaborazione con il Comune di Lecco, che proporrà deliziose specialità degli artigiani cioccolatieri provenienti da varie regioni d’Italia.

Gli stand saranno aperti a partire da venerdì alle 9, e sino a domenica alle 20; gli orari di apertura, dalle 9 alle 20, saranno estesi nella giornata di sabato fino alle 23 per la “Notte nera del cacao”. In programma invece nel pomeriggio di venerdì, attorno alle 16:30, la preparazione e poi il taglio della maxi tavoletta di cioccolato, una dolce e apprezzata tradizione.

“Una rassegna divenuta un appuntamento fisso, che quest’anno allieterà la città proprio in occasione della Festa di Lecco, nel mese dedicato a I Promessi Sposi e in concomitanza con la prima edizione del Festival della Lingua Italiana – commenta l’assessore al turismo del Comune di Lecco Francesca Bonacina. Un’offerta che si arricchisce di elementi culturali e di intrattenimento, è il caso di dirlo, per tutti i gusti”.

“Siamo davvero felici di tornare a Lecco con l’ottava edizione della Festa del cioccolato, la festa più golosa che ci sia! – sottolinea il presidente di Promozioni Confersercenti Bergamo Giulio Zambelli. Lecco è una città che storicamente ama il cacao e che accoglie con entusiasmo la nostra manifestazione, che fa della qualità e della professionalità dei maestri cioccolatieri un vanto. Mi fa inoltre piacere sottolineare che questa manifestazione ha un’importante ricaduta sul turismo e sulla ricettività del lago, visto che attirerà speriamo moltissimi golosi da molte città del nord Italia. La novità più importante di questa edizione è il ritorno nella bellissima piazza Cermenati e la nuova veste dei banchi che saranno ospitati sotto eleganti tendostrutture”.