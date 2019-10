Torna la Maratona Telethon, Lecco ‘esempio di generosità’

Dal 26 ottobre al 23 dicembre torna la Maratona Telethon

Oltre 70 eventi in programma. “Lecco modello di generosità”

LECCO – Una raccolta fondi ‘senza eguali’ in tutta Italia, un momento di solidarietà che fa di Lecco un “modello di generosità”. E’ la Maratona Telethon, giunto quest’anno alla sua 28esima edizione, che prenderà il via domani, 26 ottobre, fino al 23 dicembre.

L’iniziativa è stata presentata venerdì pomeriggio in Comune a Lecco alla presenza dei suoi tanti protagonisti: Gerolamo Fontana e Renato Milani, rispettivamente Presidente Uildm Lecco e Coordinatore Telethon Lecco, ma anche i tanti, tantissimi volontari, amici e rappresentanti delle associazioni che ogni anno, da 28 anni, contribuiscono a rendere la Maratona Telethon, nata per sostenere la ricerca contro le malattie genetiche rare, un appuntamento oramai atteso e sentito.

Oltre 70 eventi

Quasi 60 giorni di maratona, oltre 70 eventi che coinvolgeranno tutta la Provincia di Lecco e un obiettivo: fare più (anche di poco) dell’anno precedente.

“Da 15 anni Lecco è la prima città in Italia per la raccolta pro capite – hanno ricordato Gerolamo Fontana e Renato Milani – lo scorso anno la Maratona Telethon si è conclusa con 316.050 mila euro raccolti, l’obiettivo di questa edizione è superare questo numero anche di solo un euro”.

Per cominciare, simbolica la donazione dell’Associazione Ltm, rappresentata in sala da Alfredo Polvara, un assegno da 5 mila euro: “Per iniziare col piede giusto – l’auspicio – in questi anni abbiamo fatto tantissimo insieme e vogliamo continuare su questa strada” il suo commento.

Alla presentazione erano presenti Riccardo Scivoletto, coordinatore volontari e sviluppo campagne Fondazione Telethon, e Veronica Malatesta, coordinatore per l’area nord. “Questo è un anno molto importante per Telethon – ha ricordato Scivoletto – festeggiamo il 30esimo anno di fondazione. Celebriamo soprattutto quello che succede sui territori, persone come voi, qui a Lecco, che non vi arrendete alla lotta contro le malattie genetiche rare. Molto è stato fatto in questi anni, tantissime persone sono state curate grazie alle vostre donazioni, ma l’emergenza non finisce. Ci sono tante patologie per cui una cura ancora non c’è. Sicuramente però Lecco è un modello da cui prendere esempio: la presidente Telethon, Francesca Pasinelli, definisce la fondazione “un’impresa collettiva”, credo che qui si dia la prova più concreta del suo significato. Grazie di cuore a tutti”.

Il grazie ai volontari

“Se noi siamo qui – ha detto Renato Milani – lo dobbiamo ai volontari. Vediamo questa maratona come un libro: giriamo le pagine ma l’entusiasmo nell’andare avanti è crescente, anche perché iniziano ad arrivare anche i risultati scientifici e questo non può che motivarci”.

“Abbiamo saputo di aver contribuito a curare 110 bambini con le terapie, esito di ricerca, applicate all’Istituto San Giuseppe Telethon per la Terapia Genica di Milano– ha aggiunto Gerolamo Fontana – io credo che sia un risultato eccezionale ma la strada da fare è ancora lunga. Ogni giorno vengo a conoscenza di nuove malattie rare, ce ne sono davvero tantissime, la ricerca deve andare avanti e noi nel nostro piccolo non possiamo che sostenerla con gesti come questi, piccoli ma significativi”.

Come ogni anno la Maratona Telethon vedrà la collaborazione con le scuole cittadine e oltre 10 mila studenti. Ricchissimo il programma degli eventi. (QUI il programma completo).

Gli appuntamenti imperdibili

Si inizia domani, sabato 26 ottobre, con ‘Canzoni e musica per una vita migliore’ a Foppenico (Calolzio), serata al via alle ore 20.45 presso l’oratorio con la musica di P.R.M. Live & Friends.

Sabato 9 novembre a Lecco, presso la Chiesa San Francesco, musica con il Coro Valsassina e il Coro femminile Vandelia ‘Canti e incantamenti della montagna” alle ore 21.

Il 16 novembre a Malgrate, presso il nuovo convengo parrocchiale, spazio al teatro con “Gli anonimi villani” (Casa di cura ‘La tolleranza’).

Venerdì 22 novembre a Pescate serata danzante con l’orchestra di Saverio Masolini alla Casa del Ballo di Elau.

Domenica 24 novembre a Lecco in Sala Don Ticozzi verrà presentato il libro di Cristina Ghislanzoni ‘Letto e straletto’, appuntamento alle 16.30.

Il 7 dicembre a Sirone, Teatro San Carlo, si terrà il Gran Galà della musica: concerto dei Fracassoni con la partecipazione dei solisti del Coruslain, il balletto di Stendhart e Eros Ramazzotti tribute.

In piazza Garibaldi a Lecco il 14 e il 15 dicembre non mancheranno i panettoni Telethon a cura di Ltm Lecchese Manifestazioni che con gli Alpini Pizzo d’Erna presenteranno ‘Una giornata dedicata a Telethon’ con Babbo Natale e vin brulè.

Il sindaco Brivio: “Piccoli gesti che donano speranza”

“Vi invito a partecipare alla Maratona di Telethon e unirvi all’esercito silenzioso di tutti coloro che non restano indifferenti di fronte alle difficoltà che le persone affette da patologia rara e le loro famiglie affrontano quotidianamente – l’appello del sindaco di Lecco Virginio Brivio – nel lecchese c’è una generosità esemplare che finanzia con successo la ricerca di nuove cure e la loro applicazione. Piccoli gesti, fatti da molti, possono donare vita e speranza. E’ il miracolo della solidarietà, l’attualizzazione del detto l’unione fa la forza e in definitiva la missione di Telethon. Insieme si può!”.

