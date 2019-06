Torna lo Shopping di Sera in centro Lecco: negozi aperti e animazione

Sette serate per vivere il centro tra acquisti e divertimento

Confcommercio promuove anche quest’anno lo Shopping di Sera

LECCO – Il giovedì è diventato un appuntamento imperdibile dell’estate lecchese, merito di Shopping di Sera: il tradizionale appuntamento estivo, organizzato da Confcommercio Lecco e rivolto ai commercianti della città, che quest’anno festeggia la sua la diciottesima edizione.

Si inizia il 13 giugno, per sette giovedì fino al 25 luglio. I negozi, a partire dalle ore 21, accoglieranno lecchesi e turisti anche oltre il consueto orario diurno. Come sempre durante le aperture serali di Shopping di Sera 2019 la città sarà animata da eventi e iniziative.

Settanta negozi aderiscono

Ad aderire sono oltre 70 attività: negozi e pubblici esercizi operanti nel centro di Lecco e nelle vie limitrofe. L‘edizione 2019 vedrà infatti 36 negozi di abbigliamento, 14 bar e ristoranti, 12 negozi di calzature e pelletteria, 11 attività tra librerie, gioiellerie e molto altro.

“Shopping di Sera rappresenta un momento davvero significativo per Lecco, una iniziativa capace di creare un’atmosfera unica – spiega il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva – E’ un appuntamento atteso non solo dai residenti e dai turisti, ma anche dai commercianti. Questa manifestazione è per noi una occasione importante per proporre una apertura coordinata dei negozi e per offrire un’immagine attrattiva e viva della nostra città, anche in ottica turistica”.

Le locandine di Shopping di Sera 2019 e i volantini che promuovono i negozi aderenti sono stati distribuiti negli scorsi giorni in centro Lecco e fanno già bella mostra in tante vetrine.

Il calendario degli eventi è disponibile sia sul sito internet di Confcommercio Lecco (www.confcommerciolecco.it) che sulla pagina Facebook creata per Shopping di Sera (https://www.facebook.com/shoppingdiseralecco/).