Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica

Si dormirà un’ora in meno, ma le mattine saranno più luminose
LECCO – Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre l’Italia tornerà all’ora solare. Alle 3 del mattino le lancette degli orologi andranno spostate indietro di un’ora, segnando così le 2.00. Un piccolo gesto che segna la fine dell’ora legale e l’inizio della stagione invernale.
Questo significa che si dormirà un’ora in meno, ma anche che le giornate appariranno più corte: farà buio prima la sera, mentre le mattine torneranno a essere un po’ più luminose.
Con il ritorno all’ora solare si ristabilisce il tempo astronomico effettivo, quello che segue il ritmo naturale del sole. Diversamente, con l’arrivo della bella stagione subentra l’ora legale, sistema introdotto per sfruttare meglio la luce naturale e risparmiare energia elettrica nei mesi più caldi. Durante il periodo estivo, infatti, le lancette vengono spostate avanti di un’ora per avere più luce nel tardo pomeriggio.
L’Italia, come il resto dell’Unione Europea, continua a rispettare questo cambio stagionale, in attesa che a livello europeo venga presa una decisione definitiva sull’eventuale abolizione dell’ora legale, discussione che negli ultimi anni è rimasta aperta ma non ancora attuata.