Torna l’ora solare, lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica

Ora solare, per una notte si dorme un’ora in più

Abolizione del cambio dell’ora, ecco cosa cambierà

LECCO – Si dormirà un’ora in più: torna infatti l’ora solare e, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, non dimenticatevi di tirare indietro gli orologi. Alle 3 di domenica, per la precisione, sarà necessario spostare le lancette sulle 2.

Tra le conseguenze più evidenti si potrà dormire di più, farà buio prima e, al contrario, al mattino si avrà più luce almeno nella prima fase. L’ora solare rimarrà in vigore fino a domenica 29 marzo 2020.

Sarà l’ultima volta?

Il parlamento europeo, nei mesi scorsi, aveva approvato la proposta della commissione per l’abolizione del cambio dell’ora a partire dal 2021. Dipenderà dalla decisione di ciascuno Paese. Secondo quanto stabilito dal Parlamento europeo, gli Stati che decidono di mantenere l’ora legale dovrebbero regolare gli orologi per l’ultima volta l’ultima domenica di marzo 2021, mentre quelli che preferiscono mantenere l’ora solare l’ultima domenica di ottobre dello stesso anno.