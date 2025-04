Torna Montessori in Fiore: un evento di incontro, creatività e solidarietà

L’iniziativa si svolgerà sabato 10 maggio dalle 14 alle 18

LECCO – Il Centro di Formazione Professionale Consolida riapre le porte alla primavera il 10 maggio, dalle 14 alle 18, con Montessori in Fiore, un evento annuale che trasforma la sede di via Montessori 20 a Lecco in un luogo di incontro, condivisione e scoperta.

Durante tutto il pomeriggio, le serre didattiche del Corso Agricolo saranno aperte, offrendo l’opportunità di acquistare fiori e piante stagionali coltivati e curati dagli studenti. Inoltre, saranno esposte le creazioni artigianali realizzate all’interno dei Corsi di Grafica e Grafica PPD. Anche quest’anno, per i più piccoli, saranno organizzati laboratori creativi, ideati e guidati dagli studenti, offrendo un pomeriggio all’insegna della fantasia e del divertimento.

Anche per questa edizione, sarà possibile partecipare all’iniziativa #Fioresospeso, promossa all’interno del progetto The Factory, sostenuto dal Comune di Lecco, dall’Ambito distrettuale di Lecco, dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese e da Impresa Sociale Girasole, con il CFP Consolida come ente capofila.

L’iniziativa prevede la donazione di un fiore a persone e famiglie sole residenti nei quartieri di Belledo, Germanedo e Caleotto: un gesto semplice ma significativo che contribuisce a coltivare relazioni e a rafforzare il senso di comunità.

Una mappa dei parcheggi disponibili è consultabile sul sito del Centro: www.cfpconsolida.it