Torna ‘Officina Cinema’, la rassegna del Gruppo Giovani Imprenditori Api

Tre film dedicati al tema ‘giovani e occupazione’

Le proiezioni al Cinema Nuovo Aquilone, ingresso gratuito (su prenotazione)

LECCO – Il Gruppo Giovani Imprenditori Api Lecco-Sondrio ripropone per il secondo anno ‘Officina Cinema 2023’, la rassegna cinematografica in collaborazione con il Cinema Nuovo Aquilone: tre film, tre sguardi, tre prospettive diverse tra passato, presente e futuro sul tema dell’occupazione giovanile con sogni realizzati, spezzati e le aspettative di oggi.

A presentare la seconda edizione della rassegna giovedì pomeriggio presso la sede di Api Lecco-Sondrio la presidente del Gruppo Giovani Api Laura Silipigni insieme a Mons. Davide Milani, prevosto di Lecco.

“Siamo molto contenti e orgogliosi di poter continuare a proporre alle nostre aziende associate e alla cittadinanza queste serate di riflessione e confronto a tema lavoro – spiega Silipigni – lo scorso anno è stato un successo di pubblico (oltre 200 spettatori durante le tre serate, ndr) e speriamo si possa replicare nel 2023 con una tematica ancora più vicina al gruppo di cui sono presidente. L’argomento giovani e occupazione è di estrema attualità e di grande interesse per tutti – ha continuato – il mondo del lavoro sta cambiando molto velocemente, immaginare come saranno le nostre vite tra dieci anni credo sia molto difficile per tutti”.

Il format proposto ricalcherà quello dello scorso anno: alla proiezione saranno presenti Mons. Milani e il critico cinematografico Gianluca Pisacane che introdurranno la pellicola e in seguito instaureranno con il pubblico presente in sala una discussione.

“Essere a servizio delle forze vive della realtà lecchese per sviluppare i loro obiettivi istituzionali mediante una nostra proposta culturale cinematografica è una delle qualità del Cinema Nuovo Aquilone e del gruppo di volontari, un centinaio circa, che regge questa esperienza” ha dichiarato Mons. Milani. “Credo che farsi sorgere delle domande, cercare risposte e attirare l’attenzione su alcuni temi sia compito della Chiesa e questa collaborazione con Api dimostra come la Chiesa voglia essere presente sul territorio”.

Ecco i tre film che verranno proiettati per ‘Officina cinema 2023’ al Cinema Nuovo Aquilone di Lecco (via Parini 16).

Il 20 settembre alle ore 21 ‘The Fabelmans’ di Steven Spielberg (Usa, 2022). E’ un film di ricordi legati all’infanzia e alla gioventù del celebre regista. E’ il racconto di come il sogno di un giovane si concretizza e diventa realtà. Tutto inizia il giorno in cui i genitori accompagnano al cinema il piccolo Sammy Fabelman a vedere “Il più grande spettacolo del mondo” di Cecil B. DeMille. Da quel momento inizia a riprendere con la sua cinepresa la vita famigliare per poi girare i primi film e diventare leggenda.

Il 4 ottobre alle ore 21 ‘Smetto quando voglio’ di Sydney Sibilia (Italia, 2014). Che cosa succede quando la passione si infrange contro la realtà? Cosa si è disposti a fare per vivere e per farsi strada? Alcuni giovani ex ricercatori universitari sono disoccupati a causa del taglio ai finanziamenti dei progetti che stavano sviluppando. Per guadagnare qualcosa in più scendono a compromessi e accettano lavori inadeguati rispetto ai loro titoli di studio e all’esperienza già maturata. Fino al giorno in cui hanno un’idea, non proprio convenzionale.

Il 18 ottobre alle ore 21 ‘After work’ di Erik Gandini (Svezia, 2023). come sarà il mondo del lavoro per le generazioni future? L’automazione rende sempre meno fondamentale l’apporto umano nei processi produttivi. I giovani di domani saranno in grande di dare ancora un valore al lavoro? E come utilizzeranno il maggiore tempo libero che potrebbero avere a disposizione? Serve un’evoluzione culturale. Il documentario raccoglie le testimonianze di lavoratori in Paesi diversi e apre il dibattito.

Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria su officinacinema2023.apilecco.it (posti limitati). Per info comunicazione@api.lecco.it, 0341 282822