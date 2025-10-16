Torna Orientalamente: domani l’inaugurazione, attesi 3mila studenti

Rassegna provinciale che accompagna gli studenti nella costruzione del proprio futuro

“Il vero orientamento offre strumenti per scegliere consapevolmente”

LECCO – L’inaugurazione della 15^ edizione di Orientalamente – Istruzioni per orientarsi, la rassegna provinciale dedicata all’orientamento scolastico degli studenti delle scuole secondarie di primo grado, si svolgerà venerdì 17 ottobre alle ore 11 al Palataurus di Lecco.

L’evento è organizzato dalla Provincia di Lecco in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco e con la scuola Polo per l’orientamento scolastico, l’Istituto comprensivo Lecco 1 – Falcone e Borsellino.

Interverranno Antonio Leonardo Pasquini, Consigliere provinciale delegato al Centro per l’impiego, alla Formazione professionale e all’Istruzione, Adamo Castelnuovo, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Lecco, e Vittorio Ruberto, dirigente della scuola Polo per l’orientamento scolastico.

La rassegna rientra nel progetto Tutti al traguardo, non uno di meno, presentato dalla Provincia di Lecco nell’ambito del bando nazionale Game Upi 2.0, Fondo politiche giovanili 2023, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e promosso dall’Unione delle Province italiane.

La manifestazione si configura come un progetto didattico e pedagogico innovativo, pensato per accompagnare gli studenti che, a gennaio 2026, saranno chiamati a scegliere il proprio percorso di studi superiori. L’iniziativa si distingue per la scelta di superare il modello tradizionale degli stand scolastici, proponendo invece un percorso esperienziale articolato in Aree orientative e Aree laboratoriali.

“Orientalamente è un percorso educativo che mette al centro i ragazzi: in un momento delicato della loro crescita, rappresenta un’occasione preziosa per conoscersi, confrontarsi e iniziare a immaginare il proprio futuro con maggiore consapevolezza” commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato al Centro per l’impiego, alla Formazione professionale e all’Istruzione Antonio Leonardo Pasquini.

“Il vero orientamento non indica una direzione predefinita, ma offre strumenti per scegliere consapevolmente. Attraverso laboratori, incontri e testimonianze, vogliamo dare ai ragazzi la possibilità di scoprire le proprie passioni, riconoscere i propri talenti e valorizzare le proprie competenze – continuano Hofmann e Pasquini – Il nostro auspicio è che gli studenti escano da Orientalamente non con una scelta imposta, ma con il coraggio di costruire la propria strada, nella consapevolezza che non esistono percorsi di serie A o di serie B, ma una comunità che crede in loro e nelle loro potenzialità”.

Hofmann e Pasquini esprimono un sentito ringraziamento all’Ufficio scolastico territoriale e alla scuola capofila per l’orientamento per il loro contributo attivo e prezioso nella realizzazione condivisa di questa iniziativa.

Anche per l’edizione 2025 sono attesi circa 3 mila studenti che, accompagnati dai propri docenti, visiteranno la rassegna. Nelle 16 Aree orientative, i docenti orientatori delle scuole superiori e dei centri di formazione professionale saranno a disposizione per fornire informazioni, approfondimenti e chiarimenti su tutti i percorsi di studio e sull’offerta formativa della provincia di Lecco.

Saranno inoltre allestiti 21 laboratori didattico-formativi, curati dalle scuole superiori e dai centri di formazione professionale del territorio, dove gli studenti potranno partecipare attivamente e “toccare con mano” le diverse discipline e attività, sperimentando in prima persona le opportunità offerte dai vari indirizzi di studio.

Anche quest’anno non mancherà il mondo del lavoro: l’Area aziende ospiterà stand di imprese locali, offrendo ai visitatori uno spaccato concreto delle realtà professionali del territorio. Nel Check-Point Scuola-Lavoro, gli esperti del Centro per l’impiego della Provincia di Lecco illustreranno le competenze e le professioni più richieste dal mercato, aiutando gli studenti a comprendere meglio le opportunità e le tendenze del mondo occupazionale. Questa struttura nasce da una collaborazione sinergica tra le scuole e i centri di formazione professionale del territorio, che hanno lavorato insieme per offrire un’esperienza formativa integrata, partecipata e coinvolgente.

Un contributo prezioso sarà inoltre offerto dagli operatori volontari del Servizio civile universale, che durante la rassegna affiancheranno gli addetti ai lavori svolgendo attività di accoglienza e peer education a supporto degli studenti partecipanti.

Per valorizzare il ruolo centrale della famiglia nel percorso di orientamento, la rassegna dedica a genitori e studenti una giornata di apertura straordinaria, in programma sabato 18 ottobre.

L’iniziativa, che offrirà l’occasione di scoprire insieme le opportunità formative del territorio, ha registrato un entusiasmo oltre ogni aspettativa, raggiungendo il tutto esaurito in pochi giorni. Sono attese oltre 1.000 persone, a conferma del forte interesse della comunità verso un approccio all’orientamento più consapevole, condiviso e partecipato.

LOCANDINA-ORIENTALAMENTE