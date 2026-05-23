Torna “Pronti, settembre, via!” il progetto della Filarmonica Verdi all’insegna della musica

Il progetto è dedicato ai bambini delle scuole elementari (nati tra il 2015 e il 2020) nel periodo che precede l’inizio dell’anno scolastico

Il servizio sarà attivo dal 31 agosto all’11 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, presso l’oratorio di San Giovanni

LECCO – Dopo il successo dello scorso anno, torna a grande richiesta “Pronti, settembre, via!”, il progetto all’insegna della musica, del gioco e del divertimento dedicato ai bambini delle scuole elementari (nati tra il 2015 e il 2020) nel periodo che precede l’inizio dell’anno scolastico.

Il servizio sarà attivo dal 31 agosto all’11 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, presso l’oratorio di San Giovanni.

Nato lo scorso anno su iniziativa della Filarmonica “Giuseppe Verdi”, il progetto potrà accogliere in questa seconda edizione fino a 100 bambini grazie alla preziosa collaborazione della Comunità Pastorale Beati Luigi Monza e Giovanni Mazzucconi, che contribuirà sia all’organizzazione sia mettendo a disposizione gli spazi.

Numerose le attività proposte: musica, giochi, momenti ricreativi e anche la possibilità, per chi lo desidera, di completare i compiti estivi.

La quota di iscrizione è di 100 € e comprende tutti i pasti, una maglietta dedicata all’evento e la copertura assicurativa. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 30 giugno o al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Ma le proposte non finiscono qui.

Appuntamento domenica 31 maggio in località Bressanella a partire dalle ore 10 per la festa di fine anno della scuola allievi della Filarmonica “Giuseppe Verdi”. Nell’occasione si esibirà la junior band, diretta dal maestro Francesco Chimienti, che quest’anno ha accolto numerosi nuovi giovani musicisti anche grazie alle borse di studio finanziate da CSG Foundation. Successivamente, tutti i partecipanti potranno provare gli strumenti della banda e ricevere informazioni sui corsi di strumento e di propedeutica musicale. A seguire, dopo l’esibizione della banda, si terrà il pranzo organizzato dal Gruppo Alpini di San Giovanni (prenotazione gradita).

Sempre domenica 31 maggio, durante la messa delle ore 11 presso la chiesa di Rancio basso, sarà il momento del conferimento del mandato a tutti gli animatori e volontari che parteciperanno all’oratorio estivo della Comunità Pastorale Beati Luigi Monza e Giovanni Mazzucconi.

Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni visitare la pagina “Pronti, settembre, via!” del sito www.filarmonicaverdilecco.it

Per qualsiasi dubbio è possibile contattare le responsabili del progetto tramite e-mail bandaverdilecco@libero.it oppure via telefono ai numeri 331 812 5009 (Arianna) e 349 550 0939 (Giulia).