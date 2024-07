Torna TEDxLecco. ‘Essere Umani’ il tema dell’edizione 2024

Appuntamento al Cenacolo Francescano il 28 settembre

8 speaker dialogheranno alla riscoperta dell’umanità

LECCO – TEDxLecco torna in città con un nuovo tema, ‘Essere Umani’. Dopo il successo della prima edizione che lo scorso anno ha visto oltre 200 spettatori assistere ai talk in Sala Don Ticozzi e al Politecnico, l’iniziativa verrà riproposta il 28 settembre dalle 14.30 alle 18.30 in un’unica location, il Cenacolo Francescano.

“Un viaggio personale e collettivo alla riscoperta dell’umanità”

“Siamo molto contenti di presentare la nuova edizione di TEDx – ha detto Andrea Pontiggia, licenzatario TEDxLecco e organizzatore durante la conferenza stampa di lancio dell’evento giovedì pomeriggio all’Hangar Manzoni, a cui hanno preso parte gli sponsor e i sostenitori dell’iniziativa – il desiderio di riproporre l’evento nasce dalla passione che caratterizza la nostra associazione LEC-Liberi Esploratori Culturali per la condivisione delle idee e incoraggiato dall’ottimo riscontro ricevuto con la prima edizione”.

TEDxLecco 2023, con il tema VersUS, dedicato al conflitto, aveva coinvolto più di 40 aziende del territorio, mosso oltre 35 volontari e accolto oltre 200 spettatori.

“Un anno fa TEDx era solo un’idea condivisa tra alcune persone, grazie alla passione e all’aiuto di molti quest’idea è diventata realtà – ha detto Daniele Lancini, responsabile di Marketing e Comunicazione TEDxLecco – stiamo lavorando da un anno a questa nuova edizione per regalarvi un TED di qualità, dedicato ad un tema che colpisce subito al cuore”.

‘Essere Umani’

“Oggi più che mai l’umanità si trova ad affrontare sfide senza precedenti, dall’avanzare della tecnologia alla crescente ricerca della performance – ha detto Marco Menaballi, presidente dei LEC e curator di TEDxLecco introducendo il tema dell’edizione 2024 – in mezzo a queste sfide c’è una bellezza e una complessità intrinseca nell’essere umani che merita di essere riscoperta e celebrata”. Ed è quello che faranno gli otto speaker, la cui identità non è stata ancora resa nota, protagonisti di TEDxLecco: “Grazie ai loro interventi esploreremo come possiamo riscoprire la nostra umanità, riabbracciando le nostre imperfezioni come fonte di forza e unità”. L’obiettivo dichiarato degli organizzatori è stato più volte ribadito: “Vogliamo che le persone tornino a casa dopo il TED con domande, non con risposte”.

Aperta la prevendita dei biglietti

A partire dalle 18 di oggi, 18 luglio, è possibile acquistare i biglietti dell’evento a tariffa agevolata (100 posti disponibili, prezzo 28 euro). La tariffa speciale Early Bird sarà disponibile fino al 31 agosto al link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/tedxlecco-essere-umani

Cos’è TED

TED è un’organizzazione non-profit nata nel 1984 in California. E’ una conferenza che si rivolge che si svolge ogni anno a Vancouver e si impegna a sostenere idee che cambiano il mondo attraverso iniziative molteplici. Invita i più influenti pensatori per condividere interventi attraverso un discorso di massimo 18 minuti.

Cos’è TEDx

Nello spirito di Ideas worth spreadig (Idee che meritano di essere diffuse), l’organizzazione no-profit TED ha creato TEDx. TEDx è un programma di eventi locali no-profit organizzati e autofinanziati che riuniscono persone per condividere un’esperienza simile a quella di TED.