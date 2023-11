Torna Women In Run: la corsa contro la violenza sulle donne

Appuntamento il 26 novembre

3 percorsi con partenza dalla Piccola

LECCO – Domenica 26 novembre torna a Lecco la corsa/camminata ludico sportiva a passo libero #insiemeèpiùbello, organizzata per sensibilizzare contro la violenza sulle donne dall’associazione sportiva dilettantistica Women In Run Lecco con il supporto di numerose realtà del territorio e il patrocinio del Comune di Lecco.

Tre i percorsi previsti dalla 2^ edizione della manifestazione sportiva con partenza alle 9.30 dalla Piccola, in piazzale Riccardo Cassin: 8 e 14 km pensati per tutti e 15 km più impegnativi, per veri e propri runner.

Così l’assessore allo sport del Comune di Lecco Emanuele Torri: “Quando lo sport riesce a veicolare messaggi importanti come quello contro la violenza sulle donne raggiunge uno dei suoi obiettivi più nobili: pertanto ringrazio l’associazione WIR per la possibilità che offre alla nostra città di riflettere su un tema così significativo, in un contesto di divertimento e socializzazione. Sono certo che anche questa seconda edizione raccoglierà un grande successo. Un grazie particolare anche a tutti i volontari che renderanno possibile la perfetta riuscita di questo evento”.

Per contribuire alla raccolta fondi in favore di Telefono Donna Lecco promossa attraverso #insiemeèpiùbello è possibile fare una donazione all’associazione all’atto dell’iscrizione, da effettuare presso la palestra Arci di via Cesare Cantù 18 ,venerdì 17 o 24 dalle 20 alle 22, sabato 18 dalle 10 alle 13 e sabato 25 dalle 10 alle 18. Per maggiori informazioni è necessario prendere contatti con l’associazione all’indirizzo wirlecco0@gmail.com.