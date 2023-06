Tornano gli Alpini nel Lecchese, in arrivo il glorioso “DOI”

Da lunedì 4 luglio il 2° Reggimento Alpini della Brigata Alpina Taurinense sarà sul nostro territorio

Nella serata di martedì 4 luglio ci sarà il saluto dei comandanti alle autorità del territorio presso la Comunità Montana

LECCO – Gli Alpini ritornano in provincia di Lecco. Dopo l’accoglienza dello scorso anno in occasione del progetto 150 cime per celebrare i 150 anni delle Truppe Alpine, il glorioso reggimento “DOI” 2° Reggimento Alpini della Brigata Alpina Taurinense sarà sul territorio lecchese con la 106° Compagnia supporto alla manovra del Battaglione Saluzzo per attività addestrative Modulo Movimento in Montagna.

L’arrivo della 106° Compagnia del Battaglione Saluzzo è in programma nella mattinata di lunedì 3 luglio. Tra i vari appuntamenti nella serata di martedì 4 luglio ci sarà il saluto dei comandanti alle autorità del territorio presso la sala conferenze della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val D’Esino e Riviera. Nella mattinata di sabato 8 luglio è in programma la cerimonia a Barzio con sfilata, alzabandiera e onore ai caduti, dalle 14 cerimonia in occasione del Modulo Movimento in Montagna del “DOI” e concerto della Fanfara Brigata Alpina Taurinense. Domenica 9 luglio, al mattino, cerimonia Centenario gruppo Bellano.